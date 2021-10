Den 27. juli landede Julie Maegaard i Kastrup.

Hun var dagen forinden rejst fra sin mand og to sønner i Australien for at besøge sin 82-årige mor på grund af hendes helbred.

Grundet de skrappe indrejseregler i Australien er hun knap to måneder efter stadig strandet i Danmark. Flyselskabet aflyste nemlig den returbillet, hun ellers havde med sig til Danmark.

I skrivende stund kan hun ikke bestille flyafgange til jul.

»Det er forfærdeligt. Især uvisheden gør mig utilpas. Hvis jeg bare vidste, hvornår jeg igen kunne se mine børn og min mand, ville jeg nok være mere rolig. Hvis der skete dem noget – gud forbyde det – vil jeg ikke have mulighed for at være der. Den tanke sidder i mig,« siger Julie Maegaard, der er opvokset i Roskilde, men bor i Melbourne i Australien.

Julie Maegaard er en af de i alt omtrent 200 australiere, der er strandet i Danmark og ikke kan komme tilbage igen. På verdensplan er der registreret omkring 47.800 borgere, der ønsker at vende tilbage til Australien, men ikke kan. Det oplyser den australske ambassade.

»Jeg skriver til mit flyselskab hver tredje dag, men det er det samme svar, jeg får tilbage hver eneste gang. De kan ikke sige noget, før der kommer en officiel udmelding fra min stat.«

Australien er et af de få lande, der stadig har tvungen karantæneophold på to uger på et hotel. Prisen på det er omtrent 15.000 danske kroner.

Julie i en facetime-samtale med sin australske mand. Foto: Privat Vis mere Julie i en facetime-samtale med sin australske mand. Foto: Privat

»Jeg synes, landets håndtering er underlig, i forhold til hvor vi er nået til i pandemien. Først og fremmest er jeg fuldt vaccineret. Det giver ingen fordele. For det andet er Australien forholdsvis godt med i forhold til vaccinerne nu. Det belyser restriktionerne i hvert fald ikke.«

Udover de konkrete restriktioner er Julie Maegaard også forundret over retorikken fra den australske regering, der ifølge hende har været fundamentalt anderledes end den danske.

»Regeringen har skabt en stemning i befolkningen, så man føler sig ilde set, hvis man rejser ud af Australien. Det er ikke noget, man snakker højt om i hvert fald. Det synes jeg er en mærkelig tilstand.«

Selvom den australske regering for nylig annoncerede, at rejserestriktionerne vil blive lempet i november, når landet når deres vaccinationsmål på 80 procent, er Julie Maegaard ikke just sikker på, at hun kan komme tilbage til sin familie der.

»Når jeg går ind for at bestille billetter lige nu, er de tidligste billetter i februar, og det kan jeg jo ikke engang regne med, fandt jeg ud af sidst. Jeg tror, der mangler lidt kommunikation mellem regeringen og flyselskaberne.«

Ifølge BBC ankommer der 6.000 tommer sæder til Sydney Lufthavn hver dag.