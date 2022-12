Lyt til artiklen

Lige nu er mindst 5.000 fjernvarmekunder i Kalundborg uden varme og varmt vand.

Det fortæller pressechef ved Kalundborg Forsyning William Ejsing.

»Vi er i højeste beredskab og alle mand er kaldt på dæk for at løse det,« forklarer William Ejsing.

Problemet er, at Asnæsværket ikke kan levere varme, fordi der er problemer med forsyningen fra Ørsted.

Kalundborg Forsyning er i fuld gang med at forsøge at etablere en midlertidig varmeforsyning, og de opdaterer løbende deres fjernvarmekunder på sms.

»Alle forsyninger har på et eller andet tidspunkt stået i en eller anden møgsituation, men det er frygteligt, det skal ske, når det er så koldt,« siger William Ejsing.

Han fortæller, at Kalundborg Forsyning gør alt for at udbedre og mindske skaderne her og nu, men at det ikke er muligt at sige, hvornår der igen er varmt vand i hanerne og radiatorerne i Kalundborg.

Kunderne skal dog ikke være bekymrede for, at der opstår frostskader og lignende.

»Det fjernvarmevand vi sender ud er koldere (omkring de 45-50 grader), og derfor oplever folk, at det kan være svært at varme vand op og få varme i huset,« siger William Ejsing.

Det afhænger nemlig af, hvornår forsyningen fra Ørsted igen er genoprettet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Ørsted.