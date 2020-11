Mange danskere, som ikke skal tidligt op onsdag morgen, sidder formentlig klistret til skærmen natten mellem den 3. og 4. november, når det amerikanske præsidentvalg skal afgøres.

Men 5000 danskere vil på valgnatten opleve en afbrydelse i deres tv- og internetforbindelse.

Det er 5000 kunder tilknyttet tv- og internetudbyderen Fibia, hvis signal vil blive afbrudt.

Det skyldes, at Fibia laver en opgradering af deres netværk.

Denne besked er sendt ud til de kunder, som bliver berørt af afbrydelsen. Vis mere Denne besked er sendt ud til de kunder, som bliver berørt af afbrydelsen.

Det er kunder i hele Jylland, der er tilkoblet Fibias net, der bliver ramt.

For de fleste kunder vil afbrydelsen vare mellem en halv til en hel time, men 200 kunder vil være berørt af afbrydelsen i to til fire timer.

»Vi vedligeholder vores systemer, så de hele tiden er i god stand og driftssikre. Det er ikke anderledes, at der ind imellem også skal lappes huller i vejen, så den også er god at køre på i morgen,« udtaler Steen Nielsen, der er teknisk direktør i Fibia, i en mail til B.T, og fortsætter.

»Vi går så vidt muligt uden om væsentlige begivenheder og planlægger vores opgraderinger, så færrest muligt bliver berørt, men vi kan ikke komme helt uden om, at nogle af vores kunder vil opleve en driftsforstyrrelse, og det er jo altid træls.«

B.T. spurgte også ind til, hvorfor man har valgt at lave denne opgradering på en historisk valgnat.

»Når vi skal planlægge opgraderinger, er der mange hensyn at tage, og vi går uden om en hel masse begivenheder og højtider, men vi kan desværre ikke gå uden om alting. Det er rigtig ærgerligt for de kunder, der bliver ramt, og hvis det er et problem for de 5000 kunder, der bliver ramt, vil vi tage det med i vores fremtidige planlægning.« skriver Steen Nielsen.

Afbrydelsen for kunderne vil finde sted i perioden den 3. november klokken 23.00 til den 4. november klokken 07.00.

Ifølge Sjællandske Medier havde Fibia 150.000 husstande som kunder i 2019.