Hundredetusinder af danskere går rundt med den potentielt livstruende sygdom knogleskørhed uden at vide det, viser en ny undersøgelse.

2100 danskere fra Netdoktor og Osteoporoseforeningen har medvirket i undersøgelsen. Her svarer næsten halvdelen af dem, der har tegn på at få knogleskørhed, at de ikke selv tror, at de risikerer at udvikle sygdommen.

Undersøgelsen understøttes af tal fra Sundhedsstyrelsen, der viser, at tæt på 500.000 danskere lider af knogleskørhed uden at være klar over det, skriver Netdoktor og Osteoporoseforeningen i en pressemeddelelse.

Den halve million danskere, der ikke ved, at de lider af knogleskørhed, også kaldet osteoporose, risikerer især brud på håndled, rygsøjlen og hoften selv ved bløde fald, hvor raske personer ikke brækker noget.

Er du en af dem, der har forhøjet risiko for knogleskørhed? Kan du svare ja til bare et af disse spørgsmål, bør du tale med din læge om risiko for knogleskørhed og eventuelt få en knoglescanning: Har du haft knoglebrud pga. et blødt fald, som ikke normalt fører til brud?

Har du en forælder eller søskende med knogleskørhed?

Er du ryger?

Har du været i behandling med prednisolon (fx. mod gigtsygdomme) i mere end 3 måneder?

Er din overgangsalder startet tidligt (inden du blev 45 år)?

Har du fået antihormonel behandling for brystkræft/prostatakræft? Se mere på www.knogleskørhed-info.dk Kilder: Sundhedsstyrelsen, Netdoktor.dk, Osteoporoseforeningen & Aarhus Universitet.

Får man et brud på hoften, er det så alvorligt, at hver tredje mand og hver fjerde kvinde vil dø inden for det første år efter bruddet.

Knogleskørhed svækker knoglerne indefra, og resulterer i afkalkede knogler, der er så porøse, at de let brækker.

I undersøgelsen har deltagerne besvaret et spørgeskema om deres helbred og livsstil, og om de har en forælder eller søskende med knogleskørhed. Selvom de svarer ja til en eller flere indikationer på knogleskørhed, så svarer hele 48 pct. alligevel, at de ikke tror, de er i risikogruppen.

Undersøgelser fra blandt andet Aalborg Universitet har påvist, at følgerne af knogleskørhed hvert år koster samfundet milliarder af kroner.