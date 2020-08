Indvandrere rammes i øjeblikket hårdt af coronavirus.

7 ud af 10, som blev registreret smittet i sidste uge, er af anden etnisk herkomst end dansk, viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Specielt det somaliske og libanesiske miljø i Aarhus er ramt.

Det undrer ikke 35-årige Mustafa Sayegh, der er vokset op i et muslimsk hjem. Han kom til Danmark med sine libanesiske forældre, da han var blot et halvt år gammel.

Der er konstateret smitteudbrud i blandt andet Gellerupparken i Aarhus blandt etniske minoriteter. Foto: Henning Bagger Vis mere Der er konstateret smitteudbrud i blandt andet Gellerupparken i Aarhus blandt etniske minoriteter. Foto: Henning Bagger

»Grundlæggende lever muslimer efter den retningslinje, at det liv, vi lever nu, er en test. Det vil sige, at der venter noget bedre, når vi er døde. Det betyder, at man har en ligegyldighed over for coronavirus.«

»Det er alligevel højere magter, som bestemmer, om man får coronavirus,« siger Mustafa Sayegh, der er maler og forfatter til bogen 'Fri' om netop at slippe islam som religion.

Som B.T. beskrev i går, viser et notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed, at blandt andet muslimske eid-fester og en begravelse af en somalisk mand med 500 deltagere har medvirket til smittespredning i Aarhus-området.

Ifølge B.T.s oplysninger var der tale om begravelsen af den somaliske rapper Abukar Ali med kunstnernavnet Shmur.

Han blev dræbt af skud ved Aarhus Travbane 22. juli – sandsynligvis efter et opgør i det kriminelle miljø.

Mustafa Sayegh mener, at muslimer mangler samfundssind ift. at tage hensyn til coronavirus. Vis mere Mustafa Sayegh mener, at muslimer mangler samfundssind ift. at tage hensyn til coronavirus.

Mustafa Sayegh siger, at netop muslimske begravelser er kendetegnet ved, at der kommer mange mennesker for at vise respekt for den afdøde. Også en masse, som slet ikke kender den afdøde.

»Det vægtes højere at komme til en begravelse af en mand, man ikke kender, end at undgå smittespredning. Det viser, at man ikke har samfundssind,« siger han

Det er ikke første gang, at muslimske begravelser under coronakrisen vækker opsigt. I april kunne B.T vise billeder fra den muslimske gravplads i Brøndby, hvor omkring 100 muslimer stod tætpakket til en begravelse.

Også begravelsen af digteren Yahya Hassan i Aarhus i maj vakte opsigt på grund af de mange hundrede deltagere, samtidig med at der var forbud mod at samles mere end 10 mennesker.

I april 2020 var op mod 100 muslimer samlet til en begravelse i Brøndby, hvor dette billede er taget. Nu har en muslimsk begravelse i Aarhus medvirket til yderligere smittespredning Foto: Mathias Øgendahl Vis mere I april 2020 var op mod 100 muslimer samlet til en begravelse i Brøndby, hvor dette billede er taget. Nu har en muslimsk begravelse i Aarhus medvirket til yderligere smittespredning Foto: Mathias Øgendahl

Men afstandskrav og forbud mod at forsamle sig mange mennesker gælder ikke begravelser, der holdes udenfor.

Det mener Mustafa Sayegh er en fejl.

»Man må skære igennem og sige, at det er slut med begravelser med mange deltagere udenfor. For det er det eneste, der virker. Det er ikke nok at appellere til mennesker, som tror, at det er en gud, der ved bedst,« siger Mustafa Sayegh.

Med det nye notat fra Styrelsen for Patientsikkerhed er det første gang, at et smitteudbrud kan knyttes til en konkret muslimsk begravelse.

Den seneste uge er 756 danskere testet positiv for covid-19. De seneste dage har smittekæderne i Aarhus spredt sig til andre jyske byer, blandt andet Silkeborg, viser et notatet fra Styrelsen fra Patientsikkerhed.

Den høje smitte blandt indvandrere kan ifølge eksperter også forklares med sprogbarrierer, at de har borgernære jobs, og at de typisk bor flere familiemedlemmer i lejlighederne.

Der er nu indført krav om mundbind i den offentlige transport i blandt andet Aarhus for at imødegå smittespredningen. Aarhus Kommune har også intensiveret indsatsen ved de udsatte boligområder – blandt andet med et mobilt testcenter.