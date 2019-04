En massegrav er fundet i Aalborg. Arkæologer mener, at den kan være fra Grevens Fejde, skriver Nordjyske.

I den lille gade Tiendeladen i Aalborg er der fundet en massegrav, da der var ved at blive lagt kloakrør. Det skriver Nordjyske.

Arkæologer fra Nordjyllands Historiske Museum mener, at graven formentlig stammer fra Grevens Fejde i 1534, hvor tropper under Christian d. III besejrede et oprør ved blandt andet at indtage Aalborg.

- Skeletterne ligger helt klart som de lå, da de blev lagt i massegraven, og man kan tydeligt se, at de netop bare er lagt ned i hullet ovenpå hinanden i stort hastværk, siger arkæolog ved Nordjyllands Historiske Museum Kenneth Nielsen til Nordjyske.

Han fortæller yderligere, at alle skeletterne har hugskader, og at de derfor umiddelbart ikke er døde under en epidemi.

Massegraven er samtidigt fundet i et område, hvor Skt. Peders Kirke lå. Lige netop et område, hvor et større angreb fandt sted under stormen på Aalborg.

- Det har handlet om at få ligene væk hurtigst muligt for blandt andet at undgå sygdomsepidemier.

- Man kan sagtens forestille sig, at de lokale folk i datidens Aalborg er blevet tvunget til at grave huller, hvor de døde så, umiddelbart efter kampene var ovre, er blevet lagt ned i, siger Kenneth Nielsen videre til Nordjyske.

Grevens Fejde er Danmarks sidste større borgerkrig, der fandt sted under reformationen - opgøret mellem katolicismen og protestantismen.

Reformationen betød, at Rigsrådet efter Frederik d. I.'s død i 1533 ikke kunne blive enige om at pege på den protestantiskehertug Christian af Slesvig-Holsten - senere Christian d. III - som konge.

I det interregnum gik grev Christoffer af Oldenburg med en hær ind i Danmark for at få indsat Christian d. II som konge. Christoffer af Oldenburg lægger navn til fejden.

Som reaktion på grevens invasion gik den del af adelen, der ikke støttede Christian d. II, sammen og kronede Christian d. III i Horsens i 1534. Han hyrede hærføreren Johan Rantzau, der generobrede Danmark, og altså også nedkæmpede modstanden i Aalborg.

Krigen blev afsluttet i 1536 og betød gennemførelse af reformationen i Danmark, der således blev protestantisk.

/ritzau/