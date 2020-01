Hvis man har planer om en lang sommerferie i år, kan man blive nødt til at finansiere noget af den selv.

Den nye ferielov betyder nemlig, at to ferieuger først bliver udbetalt, når man går på pension. Og det har skabt så stor frustration, at over 50.000 borgere nu har underskrevet et borgerforslag om at få alle feriepengene udbetalt.

Den gyldne grænse på 50.000 underskrifter betyder, at Folketinget skal behandle forslaget.

»Det er vores penge. Vi har optjent dem, så det giver ingen mening, at vi ikke selv kan råde over dem,« siger forslagsstiller Henrik Jensen, der 59 år og offentligt ansat.

Siden september har han forsøgt at skrabe 50.000 underskrifter sammen. Men selv om målet nu er nået, har han ikke de store forhåbninger om, at borgerforslaget vil ændre noget i Folketingssalen.

»Jeg sætter ikke næsen op efter, at vi får vores feriepenge udbetalt. Men underskrifterne er vores måde at råbe op over den håbløse indfrysning af vores penge,« siger han.

Helt præcist går danskerne glip feriepenge svarende til ni optjente feriedage i 2020. De bliver i stedet indefrosset i en statslig fond eller i arbejdsgivernes pengekasse.

De skyldes, at Danmark i år overgår til en ny ferielov, hvor alle lønmodtagere fra 1. september kan afholde ferie, så snart det er optjent.

For at arbejdsgiverne undgår at udbetale for meget ferie i 2020 får danskerne i år kun udbetalt optjent ferie fra 1. januar til 31. august.

Resten af den optjente ferie bliver først udbetalt, når man går på pension.

Men ifølge Henrik Jensen er den enkelte lønmodtager ikke blevet hørt i sagen.

»Det er ikke i orden, at alle os, som bliver ramt, er ikke blevet spurgt til, hvad vi mener om indfrysningen af vores penge,« siger han.

Den nye ferielov blev vedtaget i januar 2018 efter pres fra EU.

Den danske ferielov er nemlig i strid med EU-reglerne om, at alle lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året.

Det er f.eks. ikke tilfældet for nyuddannede, fordi man skal optjene ferie året før, den kan afholdes.

Om Henrik Jensen og de over 50.000 andre underskrivere får støtte i Folketingssalen vil vise sig, når forslaget formentlig behandles i løbet af foråret.