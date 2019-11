I dag går omkring 50.000 ansatte i finanssektoren til deres arbejdsgivere og beder om mere i løn.

Og forhandlingerne kan blive en forsmag på, hvad der venter, når knap 600.000 privatansatte danskere skal have nye overenskomster i starten af næste år.

De ansatte i banker og forsikringsselskaber kræver højere lønstigninger efter flere år med gode resultater, skriver Jyllands-Posten.

Men det er ikke kun i finanssektoren, at man kan glæde sig over gode tider.

Ifølge Jyllands-Posten presser fagbevægelsen på for, at der skal falde solide lønstigninger i overenskomsterne for de privatansatte efter flere år med økonomisk fremgang, mangel på arbejdskraft og store direktørlønninger.

Sådan ser arbejdsgiverne dog ikke nødvendigvis på sagen.

Adm. direktør i Finanssektorens Arbejdsgiverforening Mariane Dissing forklarer til Jyllands-Posten, at bankerne og det omkringliggende samfund er præget af stor usikkerhed om fremtiden, og at der derfor er ekstra grund til at holde på lønkronerne.

»Sidste gang vi forhandlede, bar resultatet præg af usikkerhed om fremtiden. Jeg mener faktisk, at usikkerheden er større nu end i 2017,« siger hun til avisen.

Hun er dog også indstillet på, at de ansatte har en anden opfattelse, og at 'vi kommer til at skulle øve os meget, før vi ser ens på økonomien', skriver Jyllands-Posten.

Formand for Finansforbundet Kent Petersen mener dog ikke, at arbejdsgivernes forklaringer giver anledning til at holde på lønkronerne.

»Sandheden er, at bankerne har lavet nogle af de bedste resultater nogensinde i 2017 og 2018 i et meget vanskeligt marked, og at de også vil komme fornuftigt ud af 2019,« siger formand for Finansforbundet Kent Petersen til avisen.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger i 2017 aftalte finanssektoren lønstigninger på 5,85 pct. over tre år. Kent Petersen vil ikke sætte procenter på, hvor stor en lønstigning de ansatte går efter denne gang, skriver Jyllands-Posten.