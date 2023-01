Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er gået godt – ja, nærmest ufatteligt godt for den danske økonomi i 2022.

For pengene er i uventet omfang fosset ind i statskassen, viser nye tal fra Nationalbanken.

Det skriver Børsen.

Helt præcist ser overskuddet i den statslige nettokasse ud til at ende på 128,7 milliarder kroner, hvilket er hele 52,4 milliarder kroner mere, end selv Finansministeriets prognose spåede om tilbage i august.

Den såkaldte nettokasse måler pengestrømmene i statens finanser.

3Fs cheføkonom Frederik I. Pedersen har kigget på tallene for Børsen, og han forventer, at også den offentlige saldo, der måler alle indtægter og udgifter for et år, uanset hvornår betalingerne er faldet, vil lande dobbelt så højt som Finansministeriets prognose, der sagde et plus på 31,7 milliarder kroner.

Økonomen understreger, at den danske økonomi har det ret godt.

Og at der burde være blevet taget højde for netop det i de nu overståede regeringsforhandlinger mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, hvor man blandt andet har besluttet at afskaffe en helligdag som store bededag for at finansiere øgede udgifter forsvaret.

»Man burde i det hele taget have lavet et kasseeftersyn, før den nye regering gik i gang med at sætte to streger under nye reformer, der skal skaffe penge,« siger Frederik I. Pedersen til Børsen:

»For pengene er jo høvlet ind i kassen i et langt større omfang, end man forventede i august. Det har været tydeligt måned for måned.«

Finansministeriet vil ikke selv komme med en opdateret overblik for det offentlige finanser.