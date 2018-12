Et seminar for 50 af de øverste chefer i Region Nordjylland vækker forargelse.

Ikke så meget fordi, at chefernes ophold på Ruths Hotel i Gammel Skagen kostede 209.166 kroner - eller knap 4000 kroner per deltager. Men mere fordi seminaret fandt sted umiddelbart før en stor sparerunde, hvor mange medarbejdere i regionen mister deres job.

Det sender et forkert signal, mener flere af de tillidsvalgte medarbejdere i regionen ifølge nordjyske.

»Jeg synes, det er et meget uheldigt signal at sende, når man netop står overfor en række store besparelser. Også selvom 200.000 kroner ikke havde reddet nogle stillinger, det er signalværdien der er forkert,« siger Bente Yder, der er fælles tillidsrepræsentant på Regionshospital Nordjylland samt næstformand i det øverste samarbejdsudvalg i regionen, til avisen.

Fredag fik flere ansatte i regionen en fyreseddel, og det er tilfældigt, at lederseminaret faldt umiddelbart før sparerunden.

Det siger den afgående regionsdirektør Svend Særkjær, som 1. januar begynder i sit nye job som regionsdirektør i Region Hovedstaden.

»Men det er besluttet et halvt år i forvejen. Så kan man spørge, om vi skulle have aflyst, men det valgte vi ikke at gøre,« siger han.

Seminaret blev holdt 27. til 28. september, og pengene blev brugt på overnatning, middag, transport og oplæg.

Dagsordenen var at gøre sundhedsvæsenet mere sammenhængende og effektivt.

Selv om Ruths Hotel er et af de dyreste steder i det nordjyske, mener Svend Særkjær, at hotellet kom med et rimeligt tilbud. Han erkender dog, at man godt kunne have fundet et billigere sted.

Bente Yder fra Regionshospital Nordjylland mener dog godt, cheferne kunne have fundet et langt billigere sted.

Nordjyske har talt med ekspert i forvaltningsret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet, som vurderer, at prisen lyder høj.

Han mener, at et beløb omkring 1000 kroner per person er mere passende.