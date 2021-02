Ikke nok med at kærligheden er bristet og skilsmissepapirerne underskrevet, hvis du er kvinde, så er der stor chance for, at det forliste forhold går ud over din pension.

40 procent af de kvindelige lønmodtagere arbejder nemlig på deltid og har længere barselsorlov, og det kan få store konsekvenser for pensionisttilværelsen, skriver Finans.

Og faktisk har der i 2020 været 50 procent flere skilsmisser i forhold til 2019.

Seniorøkonom ved Danica, Britt Ambjørn Christiansen, har regnet på, hvor meget en kvinde risikerer at gå glip af, hvis hun har arbejdet deltid i en periode.

Så mange skilsmisser har der været: * I 2020 blev 15.718 par skilt eller partnerskabet opløst. * I 2019 blev 10.581 par skilt eller partnerskabet opløst, dog var antallet var ekstraordinært lavt. * I 2018 blev 15.085 par skilt eller partnerskabet opløst.

Hvis en 30-årig med en årlig pensionsopsparing på 100.000 vælger at gå på deltid i 10 år, er der knap 380.000 kroner mindre at gøre godt med i pensionsalderen. Får hun også et barn, men ikke sparer op til pensionen i barselsperioden, så går hun glip af 370.000 kroner, hvis hun normalt sparer 100.000 kroner op.

Da en pensionsformue som udgangspunkt ikke deles ved skilsmisse, står mange kvinder som de økonomiske tabere efter en skilsmisse.

Men der er et godt råd, hvis man vil sikre sig, at begge parter har råd til pensionen efter en periode med deltid. Det er nemlig vigtigt, at kvinden insisterer på at få en ægtepagt. Den betyder, at parret i fællesskab beslutter fordelingen af pensionsformuen i tilfælde af skilsmisse.

»Mange kan komme i den situation, at de har en lavere pensionsopsparing med sig fra et opløst ægteskab eller partnerskab. Det skal man helst rette op på, mens man er sammen. For når man først er gået fra hinanden, er det ofte for sent,« siger Britt Ambjørn Christiansen.