I 10 dage er medierne flydt over med kritik af, hvad der bliver kaldt ”bøllemetoder” og “mafiametoder”, fordi en tillidsmand i grove vendinger har forsøgt at overtale en sæsonansat ingeniør til at melde sig ind i 3F. I en lydfil hævder han blandt andet, at ”jungleloven” hersker i Københavns Lufthavn.

Nu træder manden i centrum for balladen for første gang frem og fortæller sin del af historien. Det skriver Fagbladet 3F.

Og for Michael ”Pyrus” Marstrand er der ingen tvivl. Han er klart gået over grænsen for, hvad man kan tillade sige at sige, når man skal hverve nye medlemmer til 3F:

»Jeg tabte både sutten og kasketten og håndterede sagen meget uprofessionelt. Jeg reagerede ud fra en følelse og tænker ikke så meget over det i situationen. Det var langt over stregen, det er der ingen tvivl om,« siger han.

3F bliver anklaget for at have en rådden kultur og bruge bøllemetoder. Er der ikke noget om snakken?

»Det har intet med bøllemetoder at gøre. Det var et udbrud, en frustration. Og der hvor jeg kommer fra, er det sprog altså meget normalt. Jeg er fra Amager, ikke fra Holte.«

Det meget omtalte episode fandt sted i en pause kort før middag den 23. juli i år ved opholdsrummet under finger B6 i Københavns Lufthavn. Har holdt omkring 10 bagageportører pause, da daværende næstformand for portørerne i SAS Ground Handling (SGH) Michael Marstrand og en anden repræsentant for Ekspeditionsarbejdernes Klub troppede op for at forsøge at overtale den sæsonansatte ingeniør til at melde sig ind.

Ingeniøren tændte for sin telefon for at optage samtalen.

I opsøger manden for at overtale ham til at melde sig ind i 3F. Men det ender med, at han bliver overfuset, og du bruger et særdeles grimt sprog. Synes du, at det er en acceptabel måde at tale til folk på?

»Jeg blev provokeret, da han holdt sin telefon helt op i hovedet på mig og hev fat i mit havnekort (id-kort, red.), som jeg havde i en snor om halsen og holdt det op 10 centimeter foran mit hoved. Men det skal jeg ikke gøre. Jeg skal ikke lade mig intimidere.«

Siden en dom ved Menneskettighedsdomstolen i 2006 har eksklusivaftaler været forbudt i Danmark. Det vil altså sige, at man ikke kan kræve, at man skal være medlem en bestemt fagforening for at have et bestemt job. Hvordan hænger det sammen med dine udtalelser om, at ”jungleloven” hersker i lufthavnen?

»Vi anerkender selvfølgelig dansk lovgivning. Den gælder for alle. Så er den ikke længere.«

Den 23. juli er den eneste gang Michael Marstrand har mødt ingeniøren. Dagen efter gik han til sin chef og fortalte om episoden, og SAS indledte en personalesag, hvor de har forsøgt at få ham fyret. Sagen er endt med, at han har fået en alvorlig påtale og er fratrådt sin post som næstformand i Ekspeditionsarbejdernes Klub.

»Jeg har taget konsekvensen og skal ikke repræsentere de gutter mere. Jeg er ikke næstformand mere og skal bare passe mit arbejde. Jeg har fået sat en hel masse uskyldige mennesker i fedtefadet og vridemaskinen. Lad være med at dømme andre end mig. Det er forkert at tage en masse andre som gidsler på grund af en enkelt mands vredesudbrud.«

Siden Berlingske bragte den første artikel om sagen 10. september, har debatten raset og mange har meldt sig på banen.

Michael Marstrand forsøger ikke at lade sig påvirke alt for meget af virakken.

»eg prøver at passe mit job, heldigvis behandler alle mig pænt ude i lufthavnen.«

50-årige Michael ”Pyrus” Marstrand er født og opvokset i Kastrup, en stenkast fra Københavns Lufthavn. Han har to døtre, to børnebørn og et bonus-barnebarn.