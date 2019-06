Prins Joachim fylder 50 år fredag den 7. juni. Læs her fortællingen om hans liv i otte kapitler.

LILLEBROR: Prins Joachim kommer til verden blot et år og 12 dage efter kronprins Frederik. Ifølge dronningen er de som nat og dag: "Det var en helt anden en, jeg havde fået anden gang", har hun sagt. Som børn er de hinandens bedste venner. På kostskolen i Frankrig er det hos prins Joachim, at den mere usikre kronprins finder støtte. Da de bliver voksne, tiltager spekulationer i pressen om et fjernt og køligt forhold. Selv siger prins Joachim i et tv-program fra 2017: "Vi griner meget sammen, og vi er brødre på samme slemme måde, som vi også var det i teenageårene. På den måde er det ærgerligt, at der er verserende rygter om, at vi skulle være løbet fra hinanden og decideret være blevet uvenner. Man kan være tæt uden nødvendigvis at være fysisk sammen og uden at kommunikere".

LANDMANDSLIVET: Ved en påskefrokost i 1978 er den kongelige familie på besøg hos det barnløse grevepar Karin og Hans Schack på Schackenborg, og de fortæller, at de har besluttet at lade prins Joachim arve slottet. Efter gymnasiet arbejder han på en farm i Australien, og siden tager han en landbrugsuddannelse. "Jeg vidste fra jeg var ni år, at jeg skulle være landmand, så når jeg tænkte på min fremtid, tænkte jeg ikke i andre baner. Da jeg flyttede ind, havde jeg derfor masser af gå på mod og idéer". fortæller han på Schackenborg Slots hjemmeside. Men økonomien hænger ikke sammen, og i 2014 sælger prinsen slottet og flytter med familien til København. En beslutning, som vækker kritik, for i århundreder har medlemmer af kongehuset bosat sig i provinsen for at sikre en bred folkelig opbakning.

MILITÆRKARRIEREN: Han ved godt selv, at han kan virke som en stivstikker, og det billede forsøger han at ændre i TV2-programmet "Den anden prins", hvor seerne er med, når han henter børn i skole, og der bliver smurt madpakker. At stilen bag facaden er mere afslappet, ved de i Forsvaret, hvor prinsen er oberst af reserven. Her fortæller ansatte om en humoristisk kollega, som i øvrigt er dus. Fra sensommeren er han elev på den prestigefyldte École Militaire i Paris, hvor han det næste år skal undervises i fag som strategisk ledelse og offentlig forvaltning. Familien flytter med, og det gør den årlige apanage også. Det vækker kritik i offentligheden, men Statsministeriet kommer prinsen til undsætning, da det ikke er et varigt ophold.

SKILSMISSEN: Fotos har længe vidnet om et ægtepar i krise, men alligevel kommer det bag på de fleste, da Hofmarskallatet i september 2004 hasteindkalder til pressemøde. Prins Joachim og prinsesse Alexandra går hver til sit. "Efter mange og svære overvejelser har vi i gensidig forståelse besluttet at lade os separere med henblik på at søge skilsmisse", udtaler de i en pressemeddelelse. Siden bliver de fraskilte fremhævet som forbilleder for andre par, der står i samme situation. Trods det, at prins Joachim bliver på Schackenborg, mens Alexandra og børnene midlertidigt rykker ind på Amalienborg, så bevarer han et tæt forhold til sine drenge: "Jeg er sikker på, at hvis du spørger de to ældste, så vil de sige, at nærvær er det, der kendetegner vores forhold. Vi har det rigtig godt sammen", har han sagt.

DEN NYE KÆRLIGHED: Skilsmissen har prinsen betegnet som den mørkeste periode i sit liv. "Jeg var den første i den nære kongefamilie i 100 år, der blev skilt. Glansbilledet blev pludselig krøllet". Med støtte fra få nære venner opbygger han sig selv og begynder at se lysere på fremtiden. Indimellem spørger han sig selv, om han skal være alene resten af livet. "Eller møder man en dag en sjæleven? Det fik jeg svar på, da jeg mødte Marie", har han udtalt. I 2008 bliver de gift i Møgeltønder Kirke, franskfødte Marie bliver weekendmor for prinserne Nikolai og Felix, som siden bliver storebrødre til prins Henrik og prinsesse Athena. Med prins Joachims egne ord bliver ægteskabet med Marie et vendepunkt. "Min bedste coach er min kone. Når der er andre, der forsøger at coache mig, sætter jeg mig nok lidt på tværs. Min kone skal have æren for alle de punkter, hvor jeg har forbedret mig".

RACERKØREREN: Allerede som barn viser prins Joachim interesse for motoriserede køretøjer, og det holder ved med flere mesterskabstitler. I maj stiller han op til Classic Race Aarhus med sin cremefarvede Lotus Cortina fra 1965. Men bilerne har også skabt problemer. I 1988 kunne det have været endt fatalt, da han sidder ved rattet på en køretur med kronprinsen i Cayx i Frankrig. En modkørende bil i høj fart tvinger prinsernes bil ud i rabatten, hvor den slår en kolbøtte. Ingen kommer alvorligt til skade, men episoden skaber røre i pressen og sætter monarkiets sårbarhed til diskussion.

HISTORIEFORTÆLLEREN: I foråret har et nonnekloster i Nordsjælland, Nyborg Slot og Ærøskøbing haft besøg af et tv-hold. Optagelserne indgår i en serie på seks afsnit om danmarkshistorien, som skal sendes på DR K til efteråret med prinsen som vært. "Hvad har formet danskerne, og hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag. Det synes jeg, er spændende, og jeg tror, at mange har det som mig. For hvis man ikke kender fortiden, så bliver man aldrig rigtig dus med nutiden", siger han i pressemeddelelse fra DR.

ARVEFØLGEN: Prins Joachim rykker ned i arvefølgen, i takt med at kronprins Frederiks børneflok vokser. I dag er han nummer seks, og den placering er han afklaret med. "Min rolle skal være at være kronprinsens og en dag kongens bror - hverken mere eller mindre". I de unge år er prins Joachim ellers den foretrukne i manges øjne. Måske fordi den offentlige rolle falder ham så meget lettere. Modsat sin bror virker han til at trives, når han repræsenterer kongehuset. Erhvervsledere og organisationsfolk, der er med på rejser, fortæller om en beleven og engageret prins, der mestrer at holde en tale, uanset om den er forberedt eller improviseret - også hvis det skal gøres på fransk.

Kilder: DR, TV2, "En familie og dens dronning" af Anne Wolden-Ræthinge, Schackenborg Slot, Euroman, Ritzau.

/ritzau/