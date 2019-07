Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Sangeren Taylor Swift tjener mest af alle kendisser

Den amerikanske musiker Taylor Swift tjener mest af alle kendisser. Det viser det amerikanske pengemagasin Forbes' liste over de 100 bedst betalte kendisser. Den 29-årige country- og popsanger tjente 1,2 milliarder kroner før skat fra 1. juni 2018 til 1. juni 2019, estimerer Forbes. De to rigeste fra sportens verden er Lionel Messi fra FC Barcelona og Cristiano Ronaldo fra Juventus. De ligger som nummer fire og seks på listen med 842 millioner kroner og 722 millioner kroner.

Savnet forsker er fundet dræbt i nazibunker på Kreta

En 59-årig amerikansk forsker er blevet fundet dræbt i en nazibunker fra Anden Verdenskrig på den græske ø Kreta. Den dræbte kvinde, Suzanne Eaton, var ansat som molekylær biolog ved Max Planck Instituttet i Dresden i Tyskland. Liget af hende blev fundet inde i en forladt bunker, der ligger i et uvejsomt terræn cirka ti kilometer fra det sted, hvor hun sidst var blevet set. Politiet på den græske ø formoder, at kvinden er blevet dræbt ved kvælning, og sagen efterforskes som et drab.

Iranske skibe forsøgte at tvinge engelsk tankskib ud af kurs

Fem krigsskibe, som menes at være fra Iran, forsøgte onsdag at tvinge et britisk olietankskib ind i iransk farvand nær Hormuzstrædet. Det oplyser USA's forsvarsministerium ifølge Reuters. De fem fartøjer sejlede væk igen efter en advarsel fra et britisk krigsskib. For nylig blev et tankskib med iransk råolie opbragt af britiske flådefartøjer ud for Gibraltar. Styret i Iran har krævet skibet frigivet og truet med at gøre gengæld.

Flest danskere er imod at hente børn hjem fra lejre i Syrien

De danske børn, der lige nu sidder i lejre i Syrien, fordi deres forældre har været en del af Islamisk Stat, skal ikke regne med deres landsmænd i bestræbelserne på at komme til Danmark. I en ny rundspørge, som Voxmeter har foretaget for Ritzau, svarer flertallet af danskerne afvisende på spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal arbejde aktivt for at hente børnene hjem. 45 procent svarer "nej", 34 procent mener "ja", mens den sidste femtedel svarer "ved ikke".

El-løbehul skaber problemer for fejemaskiner

El-løbehjul, der er smidt rundt på fortove og gader i København er til stor gene for det mandskab, der hver dag fjerner cigaretskodder, papir, knuste flasker og meget andet affald. Det skriver Fagbladet 3F. Nu skal skærpede regler og bedre mulighed for at straffe og håndhæve reglerne bane vejen for fejemaskinerne.

