Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Franskmand får livstid for drab på jødisk museum i Bruxelles

Franskmanden Mehdi Nemmouche idømmes fængsel på livstid for drabene på fire personer på Belgiens Jødiske Museum i Bruxelles i 2014. Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter at et nævningeting i Bruxelles har truffet afgørelse sent mandag. I maj 2014 stod Nemmouche bag det, der anses for at være det første angreb udført af en islamistisk militant med europæisk statsborgerskab, der er vendt hjem fra Syrien.

Færre kristne konvertitter får asyl i Danmark

Andelen af kristne konvertitter, der har succes med at få asyl i Danmark, er faldet markant siden 2015. Det skriver Kristeligt Dagblad tirsdag. Der er tale om asylansøgere, der har angivet, at deres konvertering fra islam til kristendom har sat dem i fare for forfølgelse i deres hjemlande. I 2018 gav Flygtningenævnet opholdstilladelse i en 33 procent af de 199 konvertit-relaterede asylsager. I 2015 blev asyl ifølge Kristeligt Dagblad givet i 75 procent af konvertitsagerne.

Topdemokrat afviser at indlede en rigsretssag mod Trump

Formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, mener, at en rigsretssag er for politisk risikabelt. Det er ganske enkelt ikke besværet værd. Sådan lyder svaret fra Nancy Pelosi, den demokratiske formand for Repræsentanternes Hus, da hun i et interview med avisen The Washington Post bliver spurgt, om det demokratiske flertal vil indlede en rigsretssag mod præsident Donald Trump. »Jeg er ikke tilhænger af, at vi indleder den proces mod præsidenten«, siger hun.

Analyse: Løkkes sundhedsreform vil forringe sundhedsvæsnet

En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at regeringens sundhedsreform ikke tilfører nye penge til sundhedsvæsnet. Og med den demografiske udvikling i Danmark taget i betragtning, betyder det i realiteten, at sundhedsvæsnet vil blive forringet, skulle reformen blive vedtaget. Det siger en række sundhedsøkonomer til Information.

Labour afviser brexitændringer og opfordrer til at stemme nej

Storbritannien og EU's nye brexitændringer indeholder ikke tilnærmelsesvis nogen af de ændringer, premierminister Theresa May havde lovet parlamentet. Det siger oppositionsleder Jeremy Corbyn fra Labour sent mandag aften. Han opfordrer parlamentet til igen at stemme nej til premierminister Theresa Mays udtrædelsesaftale, der tirsdag skal stå sin prøve i det britiske Underhus. »Premierministerens forhandlinger har fejlet,« siger Jeremy Corbyn i en pressemeddelelse.

