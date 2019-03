Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

16-årig svensk klimaforkæmper nomineret til Nobels fredspris

Greta Thunberg, den 16-årige svenske skolepige, der har inspireret til klimademonstrationer over store dele af verden, er blandt de nominerede til Nobels fredspris i år. Det er tre politikere fra det norske parlament, Stortinget, der har indstillet hende til den fornemme pris. »Vi har foreslået Greta Thunberg, for hvis vi ikke gør noget for at stoppe klimaforandringerne, vil det være årsag til krige, konflikter og flygtninge«, siger Freddy André Øvstegård fra Sosialistisk Venstreparti. »Greta Thunberg har startet en massebevægelse, som jeg betragter som et enormt bidrag til fred,« tilføjer Øvstegård.

Flere er dræbt i skyderi i moskéer i New Zealand

Flere mennesker er blevet dræbt i og omkring to moskéer i byen Christchurch i New Zealand fredag. Det oplyser byens politichef, Mike Bush, i en video på politiets Facebook-side. Ofrene er blevet dræbt i eller ved to forskellige moskéer i byen. En person er pågrebet, siger Bush, der opfordrer alle til at holde sig inden døre og understreger, at situationen fortsat er "meget alvorlig". Politiet ved endnu ikke, om der er risiko for angreb mod andre moskéer eller andre steder i byen, siger Bush.

Adskillige er dræbt efter skyderi i moskéer i New Zealand. Foto: Martin Hunter Vis mere Adskillige er dræbt efter skyderi i moskéer i New Zealand. Foto: Martin Hunter

Israel bomber Gaza som svar på raketter

Israelske fly har rettet luftangreb mod mål i Gazastriben natten til fredag, bekræfter Israels militær. Det kommer, få timer efter at to raketter ifølge militæret blev affyret fra den palæstinensiske enklave mod Tel Aviv-området. Der er ikke meldinger om ødelæggelser eller tilskadekomne. Palæstinensiske øjenvidner oplyser, at de israelske angreb har ramt to af Hamas-bevægelsens stillinger i det sydlige og nordlige Gaza.

Elever i New Zealand sparker global klimastrejke i gang

Fredag strejker indbyggere i byer over hele verden for klimaet. Strejkerne, som bliver ledt an af klimabekymrede elever, ventes at finde sted i over 100 lande. Natten til fredag dansk tid er elever i New Zealand og Australien grundet tidsforskellen allerede i gang med strejkerne. Tusinder af elever i New Zealand, hvor protester er arrangeret i over 30 byer, viser deres utilfredshed med politikernes manglende indsats for klimaet.

Kina og USA melder om fremskridt i handelsstrid

Et topmøde mellem USA's præsident, Donald Trump, og hans kinesiske kollega, Xi Jinping, kommer ikke til at finde sted i slutningen af denne måned, som det tidligere har været på tale. Det siger den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin. Han tilføjer, at begge sider "arbejder i god tro" for at få en handelsaftale på plads hurtigst muligt. »Der er stadig meget arbejde forude, men vi har det godt med at være nået hertil«, siger Mnuchin.

