Mange fans af sangeren Hugo Helmig fik et chok, da han natten til lørdag overnattede i detentionen, fordi han havde taget kokain - efter to års misbrug.

Men hvordan opdager du det i tide, hvis en af dine nære bekendte er på vej ud i et kokainmisbrug? Det er faktisk ikke ligetil, men der findes flere tegn på, at noget kan være galt.

»Det kan være svært at opdage et kokainmisbrug, fordi mange af de reaktionsmønstre, man vil se hos en misbruger til forveksling kan ligne dem, vi ser hos folk med depressioner, livskriser eller økonomiske problemer,« siger misbrugsekspert og lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet Morten Hesse.

Her er 5 tegn på, at en person kan have et kokainmisbrug:

1. Trækker sig

»Hvis personen pludselig er sværere at komme i kontakt med, skal du være opmærksom. Personen vil ofte ikke fortælle, hvor han eller hun har været. Dukker ikke op til familiesammenkomsterne og holder sig på afstand af vennerne,« siger Morten Hesse.

2. Stort pengeforbrug

»Han eller hun begynder at bruge mange penge - uden at det er tydeligt, hvad de bliver brugt på.«

3. Flere vilde byture

»Flere, vildere og ikke mindst dyrere byture - ofte med en ny vennekreds - er også et tegn på, at der kan være stoffer inde i billedet.«

4. Ændrer personlighed

»Et stofmisbrug påvirker folks personlighed. Bliver vedkommende mere irritabel, ivrig og decideret aggressiv kan det være tegn på et kokainmisbrug.

5. Sår i ansigtet

»Hvis vedkommende får sår i ansigtet eller klør sig i ansigtet kan det være et tegn på et misbrug. Kokain giver kløe i netop ansigtet.«

Afhængighed af kokain Der er en del karakteristika, der tyder på afhængighed af kokain eller andre stoffer som crack og amfetamin. Personer, der er afhængige af kokain, vil ofte: Lyve for sin partner, venner og andre.

Udvikle et hemmeligt liv, som kun andre med det samme misbrug kender til.

Drikke meget store mængder alkohol i forbindelse med misbruget af kokain.

Føle sig fuldstændigt ødelagt dagen efter indtagelse på grund af kokainens bivirkninger – såsom uro, rastløshed, skam, frygt og paranoia over egen kokainafhængighed.

Ikke magte dagligdagens forpligtelser i dagene efter indtagelsen af kokain.

Beslutte sig gentagne gange for at stoppe sit misbrug af kokain eller skære ned – dog uden held.

Synes trangen til stoffet er helt uimodståelig og er villig til næsten alt for at få fat i stoffet.

Foretage sig ting under indtagelsen af kokain som bryder egne værdinormer – som for eksempel utroskab.

Opleve problemer med nære pårørende som ikke selv er afhængig af kokain. Kilde: Dansk MisbrugsBehandling

Men hvad gør du så, når du har fundet ud af, at en af dine nære bekendte er havnet i et misbrug?

»Det bedste råd, jeg kan give, er, at du fokuserer på det positive og skubber misbrugeren i den rigtige retning. Selv når vedkommende er fanget i et misbrug og har det svært, vil der næsten altid være små positive tegn. Fokuser på dem, sørg for at være der, støt personen og giv ham eller hende opmærksomhed,« siger Morten Hesse.

Desværre sker der tit det stik modsatte.

»Når endelig personen med misbruget viser sig ved en familiesammenkomst eller er sammen med vennerne, ender han eller hun ofte med at blive skældt ud. Fokus er på alt det, der er galt: 'Hvorfor er du droppet ud af uddannelsen?' 'Hvorfor er du havnet i det skidt?' 'Hvorfor giver du os den kolde skulder?' Og så videre,« siger Morten Hesse og fortsætter:

Sangeren Hugo Helmig blev anholdt i en kokainrus. Foto: Pressefoto Vis mere Sangeren Hugo Helmig blev anholdt i en kokainrus. Foto: Pressefoto

»Det vil af misbrugeren blive opfattet som en straf for forsøget på at lave om på sig selv og fører desværre tit til, at vedkommende trækker sig endnu mere fra familien og vennerne.«

Men alternativet er tit, at vi trækker os, fordi vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Det er heller ikke løsningen, påpeger Morten Hesse,

»Du skal ikke være passiv og se til, mens personen tæt på dig glider længere og længere ud i et misbrug. Tal om det, men vær opmærksom på, at en person i et kokainmisbrug kan være mere udfarende og aggressiv.«

»Din opgave som pårørende er ikke at afsløre misbruget, men at hjælpe ham eller hende med at komme ud af det,« siger han.

Og selvom det måske virker tungt, er der altid håb forude.

»De fleste danskere, som kommer ind i et kokainmisbrug, kommer også ud af det igen og får et normalt liv igen,« siger Morten Hesse.