Erhvervsuddannelserne er meget mere end tømrer, frisør og sosu-assistent. Mellem de mere end 100 forskellige uddannelsesmuligheder gemmer sig nogle, som de færreste måske overvejer, men hvor arbejdsløsheden er ekstrem lav.

Her er fem uddannelser, hvor de færreste ender på dagpenge.

Tarmrenser

Nej, ikke tarmrenser på dén måde. Men det er dem, der sørger for, at du kan smide pølser på grillen om sommeren. Som tarmrenser lærer du nemlig at sortere og rengøre tarme til pølseproduktion. Uddannelsen tager 2 år og 3 måneder.

Teknisk isolatør

Her bliver du god til at isolere for kulde, varme, lyd og vibrationer. Som teknisk isolatør udfører du mange forskellige opgaver. Det kan være alt fra energibesparende isolering af huse, ventilationsanlæg og køleanlæg til lydisolerende støjværn. Uddannelsen tager 4 år og 3 måneder.

Plastmager

Kort sagt så lærer en plastmager at arbejde med plastik. Og det er ikke kun den plastik, der er dårlig for miljøet. Du lærer at producere alt fra små dimser til store skibe eller vinger til vindmøller. Meget af arbejdet handler om at betjene og overvåge de store produktionsmaskiner, der støber og forarbejder plasten. Uddannelsen tager minimum 2,5 år.

Procesoperatør

De færreste kender til uddannelsen som procesoperatør. Ikke desto mindre lærer du at skabe ting, som du dagligt støder på. Uddannelsen lærer dig at producere hverdagsprodukter, som vi alle bruger såsom sæbe, fødevarer, medicin og drikkevarer. Uddannelsen tager minimum 2,5 år.

Industrioperatør

En industrioperatør arbejder med at betjene produktionsanlæg. På skolen lærer du om de forskellige typer maskiner og anlæg, der typisk styres gennem computere. En industrioperatør kan arbejde med maskiner og anlæg i mange forskellige slags virksomheder f.eks. inden for fødevarer, medicin, jern og metal eller elektronik. Uddannelsen tager minimum 2,5 år

Kilder: Beskæftigelsesministeriet, UG.dk