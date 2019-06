Det er sommer 2017, da familien Andersen bliver ramt af en klassisk omgangssyge, men den yngste i familien, den dengang treårige Mille, bliver ikke rask, ligesom resten af familien.

'Det er nok en virus, bare giv hende en Panodil,' fortæller lægen. Men der kommer mere og mere blod i den lille piges afføring.

Bilen bliver sat i gear i retning mod Odense Universitetshospital, hvor en læge foretager undersøgelser på Mille under fuld narkose. Og familien bliver lovet en opringning.

Dagene går. Ugerne går. Mille får det værre, og telefonen ringer ikke. Så Milles mor, Sandra Andersen, ringer selv ind til sygehuset, der fortæller, at hun vil få svarene, men at de nok også bliver nødt til at foretage en ny undersøgelse. Hun vil høre fra dem, siger de.

Men dagene går, ugerne går, og hun hører ikke fra dem.

Da hun ringer ind til dem igen, er der forvirring i den anden ende af røret. Ifølge Sandra Andersen er der ingen, der har taget ansvaret for, hvem der egentlig står for Milles forløb, og så er papirerne med prøvesvarene i øvrigt forsvundet.

»Det var dybt bekymrende og inkompetent, for vi stod jo og havde haft vores barn i narkose, og allerede der er det jo hårdt for os som forældre,« siger Sandra Andersen.

Efter en uge er svarene pludselig dukket op, men familien får at vide, at de er af dårlig kvalitet og ikke rigtig viser noget.

»De har undskyldt hele vejen igennem, og jeg har været super overbærende og sagt, at det er okay, og at det er menneskeligt at fejle. Men indeni er jeg sådan, 'hvem skal jeg banke for at få det her til at lykkes?'« siger Sandra Andersen

For Mille får det ikke bedre. Langtfra. I det lille hus er det blevet hverdag, at nætterne er søvnløse. Når den femårige pige ikke sidder på toilettet, ligger hun og græder og vrider sig i forældrenes seng.

»Hendes mave er fuldstændig udspilet, og hun kan hverken komme af med luft eller afføring,« siger moren.

Hun ender på Aabenraa Sygehus, da det ligger tættest på familiens bopæl. Her starter de en behandling op med afføringsmiddel.

Men lige lidt virker det. Milles mavesmerter bliver værre, og frustrationen hos forældrene bliver større.

»Jeg føler, vi skubber det hele lidt foran os. Og i hele den her periode hører vi slet ikke fra Odense Sygehus,« siger Sandra Andersen.

For tredje gang må hun ringe ind til dem. Igen får hun at vide, hun vil blive ringet op af en læge. Og igen går dagene og ugerne uden noget opkald.

Efter 14 dage modtager moren endelig et opkald fra en professor tilknyttet hospitalet, der beklager ventetiden og siger, at det er, fordi de har så meget at se til.

»Så siger han, at han synes, vi skal afslutte forløbet, fordi vi ikke rigtig kan komme videre, og om hun ikke også har det bedre,« siger Sandra Andersen og fortæller, at hun måtte skære ud i pap for ham, hvor dårligt Mille havde det, før han forstod, at de måtte lave en ny indkaldelse.

Indkaldelsen kommer bare aldrig, så som Sandra Andersen efterhånden er vant til, må hun ringe igen og rykke sygehuset, og sygehuset beklager. Igen.

I mellemtiden får Mille det så dårligt, at hun med 41 i feber må blive hentet af en ambulance og hastet til Aabenraa Sygehus.

Dagen efter ligger Milles mor nærmest på knæ foran lægen for at få lov til at blive på hospitalet. Men han står fast på at udskrive dem.

»Jeg ville simpelthen ikke tage hjem med hende sådan, som hun havde det. Men han sagde, vi skulle køre hjem, fordi der ikke var mere, de kunne gøre, og vi kunne ikke optage plads.«

På vej hjem i bilen ramler Sandra Andersens verden. Hun kan snart ikke holde til mere.

»Jeg føler mig tabt på gulvet. Jeg bliver vred, fordi systemet ikke virker, og jeg bliver ked af det, fordi vi bliver glemt,« siger Sandra Andersen, der, mens B.T. taler med hende, stadig venter på et opkald fra Odense.

»Jeg ville ønske, de tog os seriøst og tog os ind og beholdt os, indtil de havde fundet ud af, hvad hun fejlede,« siger hun og slår fast, at hendes største anke ved det hele er den manglende kommunikation.

»Hvorfor kan de ikke ringe? tænker jeg. Hvis bare vi havde kunnet holde kommunikationen, så havde der ikke været noget problem for mig. Jeg bliver totalt magtesløs. For jeg er bekymret for, hvad mit barn fejler,« siger moren, der mandag lavede et Facebook-opslag for at dele sin frustration.

Et opslag, der på under et døgn er blevet delt over 7.000 gange og sågar er nået hele vejen til den ledende overlæge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital ved Odense Universitetshospital, Marianne Skytte Jakobsen.

I en e-mail til B.T. skriver hun tirsdag:

'Vi har haft et godt møde med forældrene i dag. Her har vi beklaget forløbet og sammen lagt en udrednings- og behandlingsplan for Mille.'

Efter mødet er Mille blevet indlagt, og familien har fået at vide, at hun skal blive der, indtil hun er udredt.

»Jeg tænker 'endelig'. Det er den eneste rigtige måde at gøre det på. Det er bare ærgerligt, der skulle så meget til, før man blev hørt,« siger Milles mor til B.T. tirsdag eftermiddag.