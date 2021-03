Antallet af indlagte er steget med 12 til 243.

Der er registreret 497 nye smittetilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De nyeste smittetilfælde er fundet på 138.184 PCR-test i de offentlige testcentre og på sygehusene. Andelen af positive - positivprocenten - er på 0,36.

Antallet af smittetilfælde har været nogenlunde stabil den seneste uge, hvor antallet af daglige smittetilfælde svinget mellem 450 og 600.

Ud over de 497 nye smittetilfælde er der fundet 126 positive test i 36.848 lyntest, der blev foretaget søndag.

Det er uvist, hvor stort et overlap der er mellem personer, der er testet positive i både PCR-test og lyntest. Derfor kan man ikke bare lægge tallene sammen.

Antallet af indlagte med coronavirus er det seneste døgn steget med 12 til 243.

Tallet for indlagte skal læses med det forbehold, at der normalt bliver udskrevet færre patienter i weekenderne, da der er mindre personale til at tage imod ude i kommunerne.

Da tallene er trukket mandag morgen, vil man typisk først se et mere præcist billede på udviklingen i indlæggelserne i tirsdagens opgørelse.

Epidemien toppede på hospitalerne i starten af januar med 954 indlæggelser, men er siden da faldet med omkring 75 procent.

Der er det seneste døgn registreret fire dødsfald. Samlet har Danmark haft 2365 coronadødsfald det seneste år.

/ritzau/