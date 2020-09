En fejl ved Testcenter Danmark betyder, at 49 personer har fået at vide, at de er smittede uden at være det.

49 personer har inden for de seneste par dage fejlagtigt fået et positivt svar på deres covid-19-test.

Det oplyser Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

SSI oplyser ikke, om der er tale om en fejl i analysen af, hvorvidt prøven for covid-19 var positiv eller negativ, eller om det blot er borgerne, der har fået forkert besked.

SSI oplyser desuden, at Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at tage kontakt til de pågældende personer.

Fejlen er grunden til, at SSI onsdag ikke har opdateret deres overvågning af smitten med coronavirus i Danmark, hvilket de ellers plejer at gøre klokken 14.

/ritzau/