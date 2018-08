49-årige Mette Munch Bertelsen fra Vedbæk er træt af landevejscyklister, der ikke overholder reglerne på vejene og gør det usikkert for hende som bilist.

»Der er rigtig mange episoder, hvor de kører midt ude på vejen, og man prøver at tage hensyn, men det er svært, når cyklisterne ikke overholder reglerne og kører i flok midt ude på vejen. Og hvis man overser dem, og det sker jo, så får man fingeren, så vi vil rigtig gerne vise hensyn, men det er svært, når folk kører efter deres egne regler,« siger Mette Munch Bertelsen, der til dagligt arbejder med forretningsudvikling.

Hendes opråb kommer, efter 45-årige Kate Aamund tirsdag fortalte til B.T., hvordan hun som landevejscyklist ofte oplever, at bilister ikke tager hensyn til hende og kører så tæt på hende, at hun af og til frygter for, om hun vender hel hjem.

Efter Kate Aamunds opsang, har Mette Munch Bertelsen følt sig nødsaget til at reagere på bilisternes vegne. Hun fortæller, at hun selv af og til kører racercykel, og godt kan forstå Kate Aamunds pointe om, at bilister naturligvis skal køre ordentligt. Men den går begge veje, mener hun.

»Jeg har prøvet at dreje til venstre, og så ligger cyklisterne i svingbanen for bilerne. Det er sindssygt ubehageligt, og hvis man overser dem, får man et knald ned i motorhjelmen og får fingeren,« siger Mette Munch Bertelsen.

Hun føler ofte, at cyklisterne glemmer færdselsreglerne, så snart de kommer op på racercyklen.

»Det er sjovt, for de kører på cykel, som de aldrig ville tillade, at deres børn gjorde det. Alle de elementære ting med at række hånden ud, vise stoptegn osv. er sat ud af spil for racercykler, og det bliver os som bilister, der skal passe på dem,« siger Mette Munch Bertelsen og tilføjer:

»Jeg vil ikke være en sur dame, men jeg bliver simpelthen bange for de her cyklister, for jeg har ikke en chance som bilist.«

Hvem har det største ansvar for at passe på i trafikken, bilister eller landevejscyklister?

'Et mysterium'

Debatten mellem cyklister og bilister er velkendt for både bilisternes forbund, FDM og i Cyklistforbundet, hvor man ofte ser, at konflikten især spidser til om sommeren, når der kommer flere cyklister på vejene.

Allerede tilbage i 2015 lavede de to forbund sammen med Danmarks Cykle Union, Dansk Triatlon Forbund, DGI og Rådet for Sikker Trafik en undersøgelse af trafikkulturen i Danmark. Her blev både motionscyklister og bilister spurgt, og begge grupper mente, der ikke blev taget nok hensyn i trafikken, ligesom to tredjedele mente, at problemet var stigende.

Meget tyder på, at tendensen desværre ikke er udryddet siden dengang.

»Det er lidt af et mysterium, hvorfor det i cykellandet Danmark går så galt. En af de erkendelser, vi gjorde dengang var, at fordi vi er et cykelland, og det er så almindeligt at cykle, så er der lidt mindre plads til dem, der er motionsryttere. De kommer til at fylde mere negativt, end man ser i udlandet, hvor det at cykle primært er motionsryttere,« siger Torben Kudsk, der er afdelingschef hos FDM og var engageret i arbejdet dengang.

Flere cyklister på vejene

Formand i Cyklistforbundet, Jette Gotsche, påpeger også, at problemet skærpes af, at vi er blevet flere, der skal deles om vejene, da der både er kommet flere motionister og cykelturister til. Som et løsningsforslag opfordrer Jette Gotsche til, at man måske ser på muligheden for at lave nogle veje prioriteret til cykler.

»Måske kan vi fordele vejpladsen på en anden måde, så nogle veje er prioriteret til cyklister, det kunne være en mulighed,« siger formanden.

Opfordringen fra FDM såvel som fra Cyklistforbundet lyder desuden, at man skal følge færdselsloven og generelt tage hensyn til hinanden i trafikken.

»Og måske også synke spyttet, tælle til 10 og tænke, hvor meget bliver jeg egentlig forsinket af den her cyklist? Og som cyklist huske, at man ikke er med i Tour de France,« tilføjer Torben Kudsk.

Hos Nordsjællands Politi, hvor mange kører landevejscykling, er man også bekendt med problematikken om bilister og cyklister, der bekriger hinanden på vejene især om sommeren.

»Det er ikke, fordi vi bliver bestormet af anmeldelser, men vi ved, der formentlig er mørketal og foregår noget ude på vejene, vi ikke kender til,« oplyser presseafdelingen ved Nordsjællands Politi.

Af samme årsag udsendte Nordsjællands Politi sidste sommer en række gode råd til både bilister og cyklister, som du kan se herunder.