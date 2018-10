Et simpelt cykelstyrt for 16 år siden resulterede i 11 brækkede ribben og et brækket kraveben på dengang 35-årige Steven Tang Dahl og indvarslede et nyt og anderledes liv for sømanden og røgdykkeren.

»Jeg bliver bedre og bedre til at leve med knogleskørhed. Men det er svært. Jeg er en stor mand, så det kræver noget at kunne sige, at der er ting, jeg ikke kan længere,« fortæller 48-årige Steven Tang Dahl fra Bolderslev ved Aabenraa til B.T.

Ulykkens skader havde svært ved at hele.

Kravebenet ville ikke rigtigt vokse sammen og han var gennem en masse operationer. Til sidst mente lægen, at de hellere måtte scanne Steven Tang Dahl for at se, om der var noget andet galt.

Steven Tang Dahl med sin hustru. Foto: Privat foto Vis mere Steven Tang Dahl med sin hustru. Foto: Privat foto

Scanningen viste, at han var meget hårdt ramt af knogleskørhed.

Den besked blev han sendt hjem med sammen med nogle tabletter, som måske kunne hjælpe.

Det gjorde de ikke.

Efter nogle år kom Steven Tang Dahl i en Aclasta-behandling, som er et drop, han får en gang om året. Det bremser knoglenedbrydningen og har endda styrket hans knogler en smule. I dag arbejder den tidligere sømand og røgdykker som job- og virksomhedskonsulent.

Knogleskørhed i Danmark 167.000 personer er diagnosticeret med knogleskørhed Sundhedsstyrelsen anslår, at mindst 350.000 danskere lever med sygdommen – halvdelen uden at vide det. Sygdommen ses oftere hos kvinder (5,5 pct.) end hos mænd (1,1 pct.) Knogleskørhed rammer særligt den ældre del af befolkningen – for kvinder efter 55-års alderen og for mænd efter de er blevet 65 år. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Men tilvænningen til det nye liv har ikke været en dans på roser, og det er stadig en proces.

»Det har været sindssygt hårdt at skulle vænne mig til min nye livsstil. Især i forhold til mine børn. Jeg kan ikke løfte tunge ting. Men jeg har måttet opdele mit liv i ok smerter og ikke-ok smerter. For eksempel er en ok smerte at få et trykket ribben af at lege med mine børn – for det vil jeg ikke acceptere, at hverken de eller jeg skal undvære. Men der er også ikke-ok smerter, som jeg bl.a. kan få af havearbejde,« siger Steven Tang Dahl.

»Jeg er jo stadig den stærke mand i hovedet, men ikke fysisk. Det glemmer jeg nogle gange. Det er ikke mere end et år siden, at jeg blev indlagt med mistanke om, at jeg havde brækket ryggen, fordi jeg mente, at jeg godt selv kunne flytte et vinterdæk, der lå i vejen.«

De erfaringer, han har gjort sig som syg med knogleskørhed, har han måttet gå igennem alene.

Steven Tang Dahl. Foto: Privat foto Vis mere Steven Tang Dahl. Foto: Privat foto

Derfor håber han, at de penge, sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V) ifølge DR har været med til at afsætte til et eftersyn på området, kan hjælpe med at skabe opmærksomhed om sygdommen.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der er op mod 350.000 danskere, der har knogleskørhed. Men blot 167.000 er diagnosticeret.

»Knogleskørhed bliver i dag betragtet som en gammelmands-sygdom, så der har ikke været et netværk for en som mig,« siger Steven Tang Dahl.

Tallene for folk med knogleskørhed spejler den oplevelse, Steven Tang Dahl har.

Sygdommen ses oftere hos kvinder (5,5 pct.) end hos mænd (1,1 pct.), oplyser Sundhedsstyrelsen, mens knogleskørhed særligt rammer den ældre del af befolkningen – for kvinder særligt efter 55-års alderen og for mænd efter de er blevet 65 år.

»Det skaber mange ringe i vandet, når sådan en sten dumper ned i ens liv,« afslutter Steven Tang Dahl, som håber, der også vil komme et netværk til pårørende.