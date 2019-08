Ronald Reagan kaldte afrikanere for aber. Det får ikke danske støtter til at ændre planlagt hyldest.

- I aftes. Jeg siger dig. At se det der på tv, som jeg gjorde. At se de der, de der aber fra de afrikanske lande. Til helvede med dem. De har stadigvæk ikke vænnet sig til at gå i sko.

Sådan lyder det fra Californiens daværende guvernør Ronald Reagan i en telefonsamtale fra 1971 med Richard Nixon, der var præsident på det tidspunkt.

Nixon optog samtalen, og onsdag blev den offentliggjort af Præsident Nixons Bibliotek, skriver nyhedsbureauet AFP.

Udtalelsen har skabt stor forargelse i USA.

Men Ronald Reagan, der ti år efter udtalelsen om afrikanere, blev USA's præsident, har i Danmark stadig støtter, der hylder ham som politisk forbillede. Det ændrer lydoptagelsen ikke på.

Reagan Selskabet, der i 2011 blev stiftet af de tre tidligere Venstre-profiler Søren Pind, Uffe Ellemann-Jensen og Lykke Friis, mener stadig, at der skal rejses en statue af Reagan på Ofelia Plads i København.

Med i klubben er også historiker og USA-kender Mads Fuglede, der siden oktober 2017 har siddet i Folketinget for Venstre.

- Jeg synes stadig, at man skal hylde Reagan. I forhold til hans udtalelse kan man sige, at det er en del af fortællingen, siger Mads Fuglede.

- Når man er inspireret af ham, fordi han har været en vigtig person for det borgerlige USA, så bliver man jo ked af det, når der kommer sådan noget her frem. Jeg synes, det er helt utilgiveligt dumt sagt. Jeg er så ked af, at en mand, som jeg har som politisk forbillede, har siddet og sagt noget så dumt.

Reagans udtalelse i lydfilen var en reaktion på, at flere afrikanske lande aftenen før havde stemt imod USAs anbefaling i FN. Her blev Kina anerkendt og fik plads frem for Taiwan.

- Der er aldrig nogen, der har beskrevet Reagan som racist. Heller ikke, når han var politiker. Jeg tror, vi har fat i en enlig svale, og jeg tror bare ikke, Reagan tænker sig om der. Men det han siger her, er jo helt utilsløret racisme, siger Mads Fuglede.

Også Ronald Reagans datter, Patti Davis, finder sin afdøde fars udtalelse forbavsende.

I et debatindlæg i Washington Post skriver hun, at hun brød ud i gråd, da hun hørte lydfilen.

Hun fortæller samtidig, at hun blev opdraget anderledes og oplevede sin far tage kraftigt afstand fra racisme.

- Jeg har aldrig hørt min far sige sådan noget før. Jeg kan ikke fortælle jer om den mand, som talte i telefon med Richard Nixon den dag i 1971.

- Han er ikke en mand, jeg kendte. Jeg kan kun fortælle om min far. Den mand, som sad med en lille pige på sit skød og svarede på spørgsmål om, hvorfor mennesker ser forskellige ud.

- Til det svarede han mig: Gud skabte alle i forskellige farver. Det ville være ret kedeligt, hvis alle lignede hinanden, skriver Patti Davis i debatindlægget.

/ritzau/