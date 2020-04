Alzheimerforeningen og Ældre Sagen er bekymret for en stigning i coronatilfælde på plejehjem og i ældreplejen.

I 47 kommuner er der konstateret coronarelaterede dødsfald eller smittetilfælde hos enten plejekrævende borgere eller ansatte i ældreplejen og plejesektoren.

Det viser en rundspørge, som Ekstra Bladet har gennemført blandt alle landets 98 kommuner, hvor 95 af dem har svaret.

Rundspørgen bygger på en tidligere undersøgelse fra DR, hvor 35 kommuner meldte om coronatilfælde på plejehjem og i ældreplejen. Det tal er nu steget med 12, hvilket svarer til en stigning på 34 procent.

Ifølge Ekstra Bladet mangler sundhedsmyndighederne et nationalt overblik over den stigende coronasmitte på plejehjem og i ældreplejen.

Det bekræfter Statens Serum Institut (SSI) og Kommunernes Landsforening (KL) over for avisen.

Den manglende registrering af smitterisikoen blandt ældre og svage borgere udløser kritik fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

- Det er lidt af et chok for os, at der kommer corona på plejehjemmene. Det er uhyggeligt. Vi troede ikke, at virus kunne spredes der, når beboerne har været isoleret i halvanden måned.

- Det er jo kun personalet, der kommer udefra, siger direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup til Ekstra Bladet.

Han frygter, at en "coronakatastrofe" kan ramme de 41.000 danskere på plejehjem og ældrecentre.

Bekymringen deles af direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. Han mener, at Danmark skal blive klogere på, om det er systematisk eller tilfældigt, at virussmitten rammer på nogle plejehjem og ikke andre.

Ifølge afdelingschef hos SSI Tyra Grove Krause må smitten på blandt andet plejehjem være bragt ind med personalet. Hun mener, at når smittetrykket i samfundet falder, så vil det også blive nedbragt hos ansatte i ældreplejen og plejesektoren.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/