Lars er 47 år, men betaler kvinder i alderen 18 til 24 år for at have sex med ham.

De seneste fire år har han fundet omkring 25 danske piger på sugardating.dk, hvorefter han har skrevet til dem, aftalt en pris, mødtes med dem og haft sex.

Lars er sugardater, og han er ikke den eneste. Bestemt ikke.

B.T. kunne tirsdag aften fortælle, hvordan flere og flere vælger at prøve sugardating.

Begrebet dækker over et koncept, hvor det som oftest er unge piger, der mødes med ældre, velstående mænd og udveksler sex til gengæld for gaver eller penge.

Og netop den definition passer perfekt på Lars' verden.

Den 47-årige mand har både kæreste og børn.

Men så har han også en helt bestemt fantasi.

»For mig handler det om en seksuel del af mig, der godt kan lide unge piger i starten af 20’erne,« siger Lars, som B.T. kender den fulde identitet på.

Og den fantasi får han udlevet gennem sugardating, hvor han punger mellem 1500 og 2500 kroner ud for at dyrke sex med de forskellige piger.

Er du sugardater eller sugardaddy? Og vil du hjælpe med at sætte fokus på sugardating? Så vil vi gerne høre fra dig. Skriv til journalist Sebastian Bjerring Jensen på sebj@bt.dk.

Men sugardating kan have alvorlige konsekvenser for de unge kvinder.

»Vi oplever især, at de unge også bliver truet af de her mænd. De bliver truet med, at mændene vil afsløre deres identitet, hvis ikke de vil blive ved med at mødes.«

Sådan fortalte Christina Wind, ansvarlig koordinator for RedenUng, der er en landsdækkende rådgivningsportal for unge, der søger råd om køb af sex, tirsdag til B.T.

Og netop derfor står Lars nu - uden efternavn af hensyn til sin familie og omgangskreds - frem i B.T.

»Jeg læste artiklen, og det handlede meget om, at pigerne følte sig forfulgt, men jeg tror også, at der er en anden verden. Jeg tror, at der er mange, der ikke har den slags problemer, og det er heller ikke mit indtryk med de piger, jeg har mødt. Jeg har aldrig truet nogen,« siger han.

Men er det ikke nemt at sige for en mand, der som 47-årig møder halvt så gamle piger på et hotelværelse og dyrker sex med dem?

Kan du egentligt vurdere, om pigerne har lyst til at være der?

»Tja. Jeg ved godt, at det er nemt at sige, at 'man aldrig kommer til at udnytte en pige, som ikke tænker klart'. Især hvis man bilder sig selv ind, at alle tænker klart og har lyst til at være i situationen. Men hvis jeg kan mærke i processen, at der er et eller andet galt, så er det helt uinteressant for mig. Derfor insisterer jeg også på, at vi taler i telefon, før vi mødes,« siger han.

Gør du ikke mere?

»For mig er det super vigtigt at behandle pigerne godt. Det handler meget om at skabe et miljø og rum, hvor pigen føler sig så tilpas som muligt. Jeg vil give dem den bedste oplevelse,« siger Lars.

Flere og flere sugardater Stadig flere unge piger vælger at blive sugardaters, hvor de typisk dater og/eller har sex med mænd til gengæld for gaver eller penge. »Vi ved, det er i vækst. Herhjemme er der fire-fem sugardater-hjemmesider, og hvis vi tager den største af dem, så er antallet af profiler steget fra 8000 til 78.000 i 2017. Det er jo nogle ret store tal,« siger Christian Groes, der er lektor i Kultur- og Sprogmødestudier på Roskilde Universitet. Han har netop fået bevilget 4,9 millioner kroner til et nyt forskningsprojekt om sugardating. Han mener nemlig, at der er et »kæmpe hul«. »Det kan godt være, at kun en fjerdedel er aktive, men det er så også lige under 20.000, og hvis man sammenligner med antallet af prostituerede herhjemme, som er 4000-5000, så er det ret vildt. Også i forhold til, at der bliver lavet mange tiltag for prostituerede, men meget få for sugardaters. Der er et kæmpe hul.« Samtidig har rådgivningsportalen RedenUng i det seneste år oplevet en stigning i antallet af henvendelser om sugardating. Her ringer især unge piger ind for at få rådgivning. Det handler om alt fra, at de er bange for, at andre finder ud af, hvad de har lavet, til, at de får trusler fra de mænd, som de har haft sex med.

Men ville du virkelig afbryde et møde med en pige, hvis det virkede forkert?

»Jeg har faktisk haft en oplevelse, hvor jeg betalte pigen for at tage hjem. Det var en pige, som helt tydeligt havde nogle problemer og ikke havde lyst til at være der,« siger han.

Alligevel benægter Lars ikke, at det er rendyrket prostitution.

»For mig er det jo prostitution. Selvfølgelig er det det. Det kan der ikke være to meninger om. Jeg tænder ikke på en eller anden på gaden. For mig handler det mere om at finde nogen, som jeg synes er attraktive. Det synes jeg ikke, en pige i Skælbækgade er. Men det forandrer jo ikke det faktum, at det er prostitution.«