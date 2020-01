Kraftig regn og stormfloder truer huse i hele landet, viser analyse. Problemet stiger med klimaforandringerne.

Over 468.000 bygninger langs åer, ved lavninger og langs kysterne risikerer at blive ramt af oversvømmelser, når forskellige områder af Danmark i fremtiden bliver ramt af en såkaldt 100-års hændelse eller af en stormflod.

Det viser en analyse fra Danske Regioner og virksomheden Scalgo, der er specialiseret i tredimensionelle kort.

Det skriver Jyllands-Posten.

Analysen viser, hvad der sker, når eksempelvis en stormflod presser vandet to meter højere op end normalt.

10.664 bygninger langs åerne kan blive oversvømmet, mens 393.574 ejendomme i såkaldte lavninger og 64.000 bygninger langs kysterne er i fare for at blive oversvømmet.

Ikke på én gang, men de ligger i områder, hvor risikoen eksisterer.

Regionerne mener, at en indsats haster.

- Det er en analyse, der i den grad fortæller, hvor stor en udfordring vi står med.

- Og det er en udfordring, der hele tiden vokser med de klimaforandringer, vi ser. Derfor er det nødvendigt med nyt fokus på den her opgave, siger Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland og formand for regionernes miljø- og ressourceudvalg, til Ritzau.

Han peger på, at åer løber gennem flere kommuner, der i dag har ansvaret, og at regioner vil kunne styre indsatsen bedre.

- Vi foreslår, at man ændrer lovgivningen, således at regionerne i samarbejde med kommunerne får ansvar for at udarbejde regionale klimatilpasningsplaner, siger Heino Knudsen.

Hos foreningen Danske Vandløb efterlyser formand Helge Danneskiold-Samsøe en hurtigere indsats.

Han vil have vandløbsloven ændret, men er skeptisk ved at lade regionerne overtage ansvaret for åerne.

I januar vil regionerne præsentere miljøminister Lea Wermelin (S) for idéen om en ændret ansvarsfordeling.

/ritzau/