I slutningen af sidste uge skulle 450.000 kirurgiske mundbind være landet med fly i Danmark.

De kom dog aldrig frem, og man ved ikke, hvor de er.

»Vi er blevet snydt,« siger koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen til DR og fortsætter:

»Da flyveren dukkede op i Europa, var der ingen levering til os. Den var forsvundet på vejen. Enten var den ikke kommet med flyveren, eller også var den blevet solgt, inden vi fik fat i den.«

De 450.000 mundbind skulle være gået til Region Syddanmark, som lige nu akut mangler både ansigtsvisirer og kirurgiske mundbind, og det beskriver Kurt Espersen overfor DR som problematisk.

Koncerndirektøren forklarer til DR, at man ikke ved, hvad der er sket med de mange mundbind, men hans teori er, at mellemmænd har solgt dem til en køber i et andet land, der var villig til at betale mere.

Det er ikke første gang, man føler sig snydt hos Region Syddanmark. Kurt Espersen forklarer yderligere, at regionen oplever, at priserne pludselig stiger, eller at regionen kun får få minutter til at beslutte sig for køb.

Regionen havde heldigvis ikke nået at betale for de 450.000 mundbind.