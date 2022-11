Lyt til artiklen

Ledelsen og medarbejderne i Hesselholt Fisk Eksport A/S i Hanstholm kunne ikke nå frem til en løsning, hvor virksomheden kan bestå.

»Det er med stor ærgrelse, at vi på vegne af ejerkredsen bag Hesselholt Fisk Eksport A/S, må meddele at Hesselholt Fisk Eksport A/S indstiller driften og nedlukkes pr. 31. december 2022,« udtaler administrerende direktør, Ingeman Andersen, i en pressemeddelelse, skriver FoodSupply.

Af den grund modtog samtlige af virksomhedens 45 medarbejdere altså mandag en fyreseddel.

Ingeman Andersen gør det klart i pressemeddelelsen, at man vurderer, at både fiskemængder, inflationen og afsætning af produkterne vil blive forværret i det kommende år.

»Vi ser derfor ingen mulighed for at forbedre selskabets situation på den korte bane, og nedlukning af selskabet er uundgåelig,« forklarer direktøren.

I 2019 købte den franske koncern Comtoir des Peches d’Europe du Nord, som er en del af UK Fisheries Ltd. Gruppen, sig ind som ejer af Hesselholt Fisk Eksport A/S.

Året efter, i 2020, blev coronanedlukningerne, som hærgede verden over, starten på en kurve, der kun gik én vej – nedad.

Med Ukrainekrig, høj inflation og stigende energipriser blev det ikke just nemmere for virksomheden i 2022.