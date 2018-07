45-årige Kate Aamund bruger ofte sin fritid som landevejscyklist i Nordsjælland, men nu har hun efterhånden haft så mange ubehagelige oplevelser, at hun føler sig nødsaget til at råbe op.

’Indenfor de sidste år er der sket en uheldig og skidt tendens at nogle bilister kører tættere og tættere på en i høj fart (inkl. lastbiler), overhaler på trods af dobbeltoptrukne linier og hvor der er modkørende,’ lyder det i et Facebook-opslag fra Kate Aamund, der til daglig er forskningsleder ved Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød.

Flere giver Kate Aamund ret i tendensen, mens andre skriver i kommentarfeltet, at de er trætte af landevejscyklister, der fylder vejbanen. Kate Aamund understreger, at hun ofte, og derfor ikke fylder hele vejen. Samtidig opfordrer hun bilister til at tænke over, at der på cyklen sidder et rigtigt menneske, som gerne vil hjem til familien i hel tilstand.

Til B.T. fortæller Kate Aamund, at hun flere gange har oplevet meget ubehagelige situationer, hvor bilister er stået ud og har opført sig truende over for hende på landevejen.

»Jeg har oplevet at blive ventet på to gange, og det var meget ubehageligt. En gang vendte jeg om og cyklede i den anden retning, og den anden gang ville en ung fyr smadre os, fordi vi provokerede ved at ryste på hovedet, da han kørte tæt forbi. Råb, og dytten sker også en gang i mellem,« forklarer Kate Aamund.

Hun har gennem det seneste stykke tid oplevet en højere frekvens af aggressive bilister, at det har altså nu fået hende til at dele opslaget, som siden mandag aften er blevet liket mere end 1.200 gang og delt over 800 gange. Det er overvældende, fortæller Kate Aamund, der nu overvejer om hun vil fortsætte landevejscyklingen

»Jeg synes ikke, det er sjovt at skulle tænke, at jeg er glad for, at jeg nåede hel hjem,« siger hun.