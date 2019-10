500 liter vand i døgnet, tonsvis af hestemøg og en god portion held har gjort 66-årig til årets græskarkonge.

Et pragteksemplar af et kæmpegræskar har lørdag indbragt en 66-årig mand fra Ribe titlen som årets græskarkonge.

Det er Jens Peder Skønager, der har vundet danmarksmesterskaberne i græskardyrkning med et 446,3 kilo tungt græskar.

- Held er nok det vigtigste parameter, når man skal avle græskar. Det har noget med vejret at gøre.

- Derudover er der to andre parametre - vand og gødning, forklarer Jens Peder Skønager, der til daglig ernærer sig som produktudvikler.

Han fortæller, at han sommeren igennem har brugt op mod 500 liter vand i døgnet på at vande det voksende græskar.

Desuden er det blevet til rigtig mange ture med trillebøren fyldt med hestemøg fra et nærliggende stutteri.

Det er anden sæson, Jens Peder Skønager dyrker kæmpegræskar hjemme i sit drivhus.

Han debuterede sidste år, og da lykkedes det ham at fremavle et græskar på hele 501 kilo.

Men desværre var græskarret rådnet, inden konkurrencen var blevet afholdt i forlystelsesparken Tivoli i København.

- Det siger noget om, at det ikke bare handler om at lave et stort græskar. Man skal også kunne holde det sundt, siger Jens Peder Skønager.

Det havde nu heller ikke gjort nogen forskel, for sidste års vinder - Lasse Blach fra Midtsjælland - fremavlede et græskar på hele 589,4 kilo.

Den rekord er ubesejret.

Sommeren 2018 var usædvanlig varm og tør, og det gav gode vækstbetingelser for græskar.

I år har betingelserne ikke været nær så gode, lyder det fra Jens Peder Skønager.

- Maj var iskold, og der var frost mange steder i landet frem til slutningen af måneden. Det gav en dårlig start på sæsonen.

- Desuden har fugtigheden kørt op og ned, og det påvirker også resultatet, siger ripenseren, der fik kamp til stregen af otte andre græskardyrkere.

Sejren i årets konkurrence har givet ham blod på tanden til at prøve at generobre titlen til næste år.

- Jeg bliver nødt til at følge op på succesen, og jeg har et par idéer til, hvordan jeg kan forbedre min dyrkningsteknik.

- Jeg vil nok også udvide mit drivhus og måske så lidt tidligere, forklarer vinderen af DM i kæmpegræskar 2019.

Det er 12. gang, at Tivoli afholder konkurrencen.

/ritzau/