De små elever har lige nået af få smag for, hvordan det nu var at gå i skole igen og hænge ud med klassekammeraterne i frikvartererne.

Men nu har en skole i Horsens måttet hjemsende hele 443 elever i 0. til 3. klassetrin.

De mange små skolebørn er lige nu hjemsendt i syv dage, efter der i sidste uge blev konstateret coronasmitte blandt medarbejdere og elever.

»Allerede i sidste uge blev der konstateret smitte blandt fem medarbejdere i indskolingen, og det medførte i første omgang, at yderligere ni medarbejdere og tre skoleklasser blev vurderet til at være nære kontakter og derfor blev sendt hjem med en opfordring til at blive testet,« skriver Horsens Kommune i en pressemeddelelse.

Nogle af eleverne blev allerede sendt hjem til test mandag, og det var her skolen fandt ud af, hvor omfattende udbruddet var.

Onsdag middag viste det sig nemlig, at 12 børn fordelt på fire klasse og otte medarbejdere var testet positiv for corona.

Så nu prøver de at sætte en stopper for udbruddet, ved at hjemsende samtlige elever.

Hjemsendelsen er et direkte påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

De har bedt Horsens Kommune om at forbyde benyttelse af afdelingen Flyveren og SFO'en på Østerhåbsskolen.