44 patienter med kunstigt hofteled har fået en infektion under deres hofteoperationer foretaget på Ortopædkirugisk Afdeling O på Odense Universitetshospital.

Det øgede antal infektion kan 'muligvis' føres tilbage til, at operationerne er foretaget af en kirug med kronisk hudlidelse.

Det oplyser Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen åbner for endnu et perspektiv.

For under Odense Universitetshospitals gennemgang af sagen og journalerne har de konstateret, at fem af de pågældende patienter ikke lever længere.

»Vi kan ikke endegyldigt sige, at lægens hudlidelse er skyld i infektionerne, men der er en risiko, og den risiko kan vi ikke sidde overhørig,« siger ledende overlæge på afdeling O, Lonnie Froberg i pressemeddelelsen og fortsætter.

»Derfor har vi taget beslutningen om at flytte kirurgen til andre opgaver.«

Hospitalet fortæller i pressemeddelelsen, at det ikke har været 'åbenlyst', at der var et øget antal patienter, der havde fået en infektion på afdeling O. Det var først, da man sammenholdt genindlæggelser med andre data, at det viste sig, at det var en øget forekomst af infektioner, der kunne have en relation til den pågældende læge på afdeling O.

Odense Universitetshospital fremhæver lægen som en nøglemedarbejder.

»Kirurgen er en af vores dygtigste og mest erfarne kirurger. Det betyder, at han har opereret de mest syge patienter med de mest komplicerede indgreb, som også i forvejen har den højeste infektionsrisiko. Infektionerne har vist sig på forskellige tidspunkter i forløbene og operationerne er foretaget såvel i Odense som i Svendborg, De faktorer har gjort det svært at opdage den øgede infektionshyppighed,« siger Lonnie Froberg i pressemeddelelsen.

De 44 berørte patienter er fundet i en gennemgang af 778 journaler, hvor den pågældende kirurg har været direkte involveret i perioden fra januar 2016 til juli 2019. Nu vil Odense Universitetshospital vurdere, om der er grund til at ændre de nuværende procedurer for at minmere risikoen for infektioner.

»44 patienter med en infektion er 44 for mange, og jeg skal være den første til at beklage overfor de patienter, der har været udsat for dette. Vi er i en proces, hvor vi hele tiden arbejder på at forbedre patientsikkerheden og tager læring af alle de hændelser, der sker,« siger lægelig direktør Kim Brixen i pressemeddelelsen.

De 44 patienter, der har haft en infektion, som kan have haft betydning for deres sygdomsforløb, er blevet kontaktet af en læge og har også pr. brev og fået vejledning i, hvordan de kan klage og søge erstatning, fortælles det.

Patienterstatningen og Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet orienteret om sagen.

B.T. har forsøgt at stille opfølgende spørgsmål til Odense Universitetshospital, men de oplyste telefonnumre i pressmeddelelsen går alle på telefonsvaren.