Helle Høier Hjelmgaard fik fast arbejde, da hun var 12 år gammel. Hun stod tre dage om ugen i en slikbutik. Da hun var 14 år, begyndte hun at arbejde i Kvickly på Amagerbrogade tre til fire dage om ugen, når hun var færdig med skolen.

»Da jeg så var færdig med 10. klasse, begyndte jeg at arbejde der på fuld tid. Jeg har haft fuldtidsarbejde lige siden,« siger Helle, der i dag er 44 år og rengøringsassistent i Tårnby Kommune.

For hende er pensionen og alderdommen mange år ude i fremtiden. Hvor mange danskere måske ser frem til seniorårene, hvor vi ikke skal op hver morgen og på arbejde, og hvor der er tid til at passe børnebørnene, hvis vi er så heldige at få sådan nogen, frygter Helle for de år.

Derfor så hun også frem til regeringens udspil til en ny pensionsreform. Måske ville den betyde, at hun ikke ender som sin mor.

Foto: Tobias Stidsen

»Min mor har gjort rent hele sit liv. Hun er blevet opereret i knæet og skulderen og venter på at blive opereret igen,« siger Helle og fortsætter:

»Hun har ikke kunnet løfte mine børn op, da de var mindre, eller gå en tur med dem på Strøget. Sådan vil jeg ikke ende,« siger Helle.

Desværre er det netop det, som Helle risikerer. Også selv om hun er en af dem, som kvalificerer sig til at trække sig tre år tidligere fra arbejdsmarkedet og gøre brug af regeringens nye pensionsreform.

Helle har allerede ondt i knæ, hofter og skuldre og tager af og til panodiler eller ibuprofen for at komme gennem dagen.

Pensionsudspillet i store træk Satsen på tidlig pension bliver et beløb, der svarer til folkepensions grundbeløb plus tillæg. I alt 13.541 kroner før skat.



Antallet af år på arbejdsmarkedet afgør, om man få ret til den tidlig pension.



Ancienniteten bliver opgjort op, når man fylder 61 år. Hvis man på det tidspunkt har arbejdet 42 år eller mere, får man ret til at gå tidligere på pension end den officielle folkepensionsalder.



42 års arbejde giver ret til at gå på pension ét år tidligere end den almindelige folkepensionsalder. 43 år giver ret til to års tidligere pension, og 44 år til tre år ekstra som pensionist. Den officielle folkepensionsalder er i dag 66 år. I 2030 er den steget til 68 år.



Man skal altså være begyndt at arbejde som 17-19 årig eller tidligere for at få kunne den nye pension. I praksis vil det betyde, at ordningen stort set kun bliver for ufaglærte og faglærte med lærlingetid.



Personer med en pensionsopsparing på mere end to millioner kroner vil ikke have ret til tidlig pension.

Helle har en dreng på 13 år og en pige på 15. Det vil sige, at hun sandsynligvis bliver bedstemor en dag.

»Jeg vil så gerne være sådan en mormor eller farmor, som kan passe børnebørn, når de er helt små,« siger hun og fortsætter:

»Men hvis jeg ikke kan hænge sammen, så kan jeg jo ikke det. Jeg og mange andre har knoklet for at nyde otiummet, men fortsætter det sådan her, så er der ikke noget at nyde,« siger hun.

Med alle disse bekymringer var det også med spændt forventning, at Helle og hendes mand fulgte regeringens fremlægning af deres nye pensionsreform.

Foto: Henning Bagger

»Det første jeg tænkte var vel, at 'lidt har også ret'. Jeg er glad for, at de skærer ned, så jeg kan gå på pension tidligere, men det ligger stadigvæk meget langt ude i fremtiden,« siger Helle og fortsætter:

»Ifølge min fagforening FOA kan jeg først gå fra, når jeg er 71 år. Nu bliver det så 68 år. Det er jo bedre, men det er stadigvæk 24 år ude i fremtiden,« siger hun.

Helle frygter, at hendes krop er ødelagt på det tidspunkt.

Men så kan du jo gøre brug af seniorpensionen? Den er jo netop målrettet de nedslidte?

Foto: Tobias Stidsen

»Ja, men den ordning er ikke god. Min mor er fuldstændigt nedslidt. Hendes knæ og skuldre er ødelagte, og det er ikke sikkert, at hun kan få den,« siger Helle og fortsætter:

»Skal jeg være være invalid eller sidde i kørestol? Det synes jeg ikke er rimeligt. Så er det jo bare som en invalidepension,« siger hun.

Men reelt sender man jo raske personer på pension. Hvorfor er det rimeligt, at det kun gælder nogle danskere?

»De ufaglærte lever jo kortere end dem, som har lange uddannelser. Jeg synes, at det er rimeligt, at de også får lov til at opleve et godt liv og nogle gode år, efter de er holdt op med at arbejde,« siger Helle.