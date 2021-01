Der blev mandag foretaget 23.209 lyntest, hvoraf 438 var positive. Det viser tal fra de fire private udbydere, der udfører lyntest på statens regning.

Antallet af positive tilfælde i mandagens lyntest var på 1,89 procent, hvilket er på niveau med søndagens testrunde.

Det er femte dag i træk, at der er færre end 500 positive tilfælde, men det skal ses i lyset af, at antallet af test har været på et relativt lavt niveau i dagene efter nytår.

I perioden op til jul var der syv dage med omkring 1000 positive tilfælde om dagen, hvor der dog også blev testet markant flere.

Antallet af lyntest var mandag det laveste på en hverdag siden 27. december, og hvis man ikke betragter det som en helt almindelig hverdag, var det laveste antal siden 16. december, hvor lyntest først var ved at komme op i omdrejninger.

Der er kapacitet til 100.000 lyntest om dagen hos de fire udbydere Falck, SOS International og Copenhagen Medical.

Dermed er det kun omkring en fjerdedel af kapaciteten, som bliver udnyttet i øjeblikket.