Der er registreret 437 nye coronatilfælde på 29 timer, oplyser Statens Serum Institut mandag eftermiddag.

Det er sket på baggrund af 116.355 prøver. Det betyder, at andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er på 0,38.

Normalt dækker opgørelsen 24 timer, men søndag omfattede perioden 19 timer grundet tekniske problemer.

Af samme grund omfatter perioden, der ligger til grund for mandagens tal, 29 timer.

Antallet af indlagte stiger med 6 til 315, og der er 9 nye dødsfald. Samlet set er der registreret 2301 coronarelaterede dødsfald.

Sundhedsministeriet har også opdateret status for, hvor mange danskere der er er i gang med eller færdige med at blive vaccineret.

Ministeriet oplyser på Twitter, at hver 25. dansker har fået mindst et vaccinestik mod corona.

I alt har 236.645 personer - svarende til 4,06 procent af befolkningen - påbegyndt vaccination mod covid-19.

Af denne gruppe har 168.170 personer - svarende til 2,89 procent af befolkningen - fået to stik i overarmen med en af de tre vacciner, der anvendes.

De betragtes dermed som færdigvaccineret.

Det er også muligt at få foretaget lyntest for corona på en række testcentre og mobile enheder landet over.

Søndag blev der ifølge Statens Serum Institut foretaget 17.296 lyntest, og 51 af dem var positive.

Det betyder, at positivprocenten her var 0,29.

