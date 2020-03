En række danske virksomheder skal producere værnemidler til sundhedsvæsenet, oplyser Dansk Industri.

Lægemiddelstyrelsen har bedt Dansk Industri om at koordinere et nationalt samarbejde om at omstille dele af Danmarks industriproduktion til værnemidler i kampen mod coronavirus.

Det oplyser Dansk Industri i en pressemeddelelse.

- Rigtig mange virksomheder vil gerne bidrage til at bringe Danmark ud af denne sundhedskrise, og der bliver udvist stor kreativitet for at kunne hjælpe, siger Lars Sandahl Sørensen, administrerende direktør i Dansk Industri, i pressemeddelelsen.

Dermed skal en række virksomheder til at omlægge deres produktion, så de i stedet vil fremstille handsker, kitler, mundvisir, isolationsdragter, mundbind og håndsprit.

Dansk Industri oplyser i pressemeddelelsen, at der indtil videre er 43 virksomheder, som har mulighed for at bidrage.

Alle virksomheder, som kan hjælpe, skal fremover kontakte Dansk Industri.

Erhvervsorganisationen vil systematisere virksomhederne, og den enkelte virksomhed vil af en myndighed få vurderet potentialet i produktionsomlægningen.

- Rigtige mange virksomheder kan og vil gerne kaste sig ind i kampen mod corona og ved at producere værnemidler til hele vores sundhedsvæsen, så vi sikrer vores sundhedspersonale de bedst mulige arbejdsvilkår, siger Lars Sandahl Sørensen.

/ritzau/