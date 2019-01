Det er fortsat medisterpølse, der er den formodede smittekilde til det salmonella-udbrud, der startede tilbage i midten af oktober.

Statens Serum institut oplyser nu på deres hjemmeside, at de fortsat efterforsker kilden til udbruddet af en særlig type salmonella, der indtil videre har ramt 43 personer fordelt over hele landet.

Tilbage i december måned var det tal på 33.

Senest har Statens Serum Institut gennemført en større case-kontrolundersøgelse for at finde smittekilden til udbruddet.

Her indgik 21 patienter og 67 raske kontrolpersoner, og undersøgelsen pegede på, at der er en sammenhæng mellem sygdomstilfældene og at have spist medisterpølse.

Det er dog ikke alle, der har spist medisterpølse, og derfor antages det fortsat, at der også kan være andet svinekød, der er forurenet med salmonella.

Udbruddet blev opdaget den 16. november og efterforskes fortsat i et samarbejde mellem Statens Serum Institut, Fødevarestyrelsen og Fødevareinstituttet DTU.

Det har fortsat ikke været muligt at finde ud af præcist, hvor medisterpølsen er produceret og solgt.