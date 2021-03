Antallet af coronatest er det laveste i knap to uger. Andelen af positive - positivprocenten - er stabil.

Der er det seneste døgn registreret 425 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De nyeste smittetilfælde er fundet via 118.000 PCR-test i det offentlige. Det er det laveste antal test de seneste knap to uger.

Andelen af smittede - positivprocenten - er på 0,36, hvilket er nogenlunde på niveau med de seneste uger.

Det er fortsat Ishøj Kommune, som har det største smittetryk i landet, mens Fredensborg Kommune følger lige efter.

Fredensborg Kommune har blandt andet byerne Nivå og Kokkedal, hvor der i øjeblikket bliver stemt dørklokker for at få flere til at tage en test.

På landets hospitaler er antallet af indlagte med coronavirus det seneste døgn steget med ti til 234.

Tallet for indlagte skal læses med det forbehold, at der normalt bliver udskrevet færre patienter i weekenderne, da der er mindre personale til at tage imod ude i kommunerne.

Da tallene er trukket mandag morgen, vil man typisk først se et mere præcist billede på udviklingen i indlæggelserne i den opgørelse, som kommer tirsdag.

Der er siden søndag registreret to nye dødsfald. Dermed er der samlet 2381 dødsfald med coronavirus i Danmark det seneste år.

/ritzau/