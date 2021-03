Han har altid gemt sig, men nu står han frem. Præcis som den han er.

Første gang var på sn.dk. Her sænker Thomas Mikkelsen fra Ordrup paraderne og fortæller om sit liv.

Og det har ikke været let.

Hele livet har Thomas nemlig båret på en hemmelighed, som han ikke engang kunne fortælle til sin bedste ven. Hvis han da havde sådan en.

»Allerede fra jeg var barn, kunne de andre børn fra klassen se, at jeg var anderledes. Og det mobbede de mig med. Derfor har jeg aldrig haft nogen venner. I de tidlige teenageår havde jeg en, men venskabet gik i stykker, fordi jeg trak mig på grund af min hemmelighed, som jeg ikke kunne dele med ham,« fortæller han.

Lige siden de tidlige teenageår har Thomas vidst, at han er til mænd.

Han har skammet sig over det. Mest fordi han hver dag skulle spille skuespil:

»Jeg har ikke haft nogen at fortælle det til, når jeg var ked af det. Og om den ensomhed og depression, der ramte mig. Jeg forsøgte at glemme alle de negative tanker ved at arbejde i døgndrift,« husker Thomas, der dengang arbejdede i Fakta.

I dag er Thomas 46 år. Men for fire år siden skete der noget skelsættende i hans liv.

En kollega vandt nemlig hans tillid, og Thomas' dybeste hemmelighed kom over hans læber. Her skete åbenbaringen: Frygten for at sige det højt var helt ubegrundet.

»Min kollega dømte mig ikke og så mig for den, jeg er. Faktisk kunne vi joke lidt med det på en rar og behagelig måde. Og så begyndte det helt naturligt at sprede sig som ringe i vandet hos de andre kollegaer,« fortæller Thomas.

Hemmeligheden kom frem i lyset, og som 42-årig sprang Thomas Mikkelsen altså ud som homoseksuel.

Herefter fandt han motivationen og troen på sig selv til at tage en udfordring op.

Derfor oprettede han en profil på Bobleberg, som er en digital platform for venskaber – etableret i samarbejde med Røde Kors.

»Profilen hjalp mig at skabe den kontakt, jeg ellers havde svært ved at etablere. Jeg har fundet en nær ven, som jeg kan dele mine tanker med – og fået nogle bekendtskaber,« fortæller han.

I dag er Thomas kærester med den ti år ældre Jan. De har været sammen siden oktober og har mødt hinanden til Pan Idræt, en idrætsforening, der blev grundlagt for LGBT-personer.

»Jeg har det bedre end nogensinde før og fået så mange skulderklap ved at stå frem og fortælle min historie. Jeg vil anbefale alle andre at gøre det samme. Sig det højt,« siger Thomas.