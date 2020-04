Fra onsdag kan alle, der befinder sig i de mest udsatte risikogrupper, blive vaccineret gratis mod lungebetændelse.

I første omgang gives vaccinen altså til personer med kroniske sygdomme over 65 år, særligt udsatte grupper under 65 år, samt ældre plejehjemsbeboere. Det skriver Lungeforeningen i en pressemeddelelse.

Et enigt Folketing offentliggjorde beslutningen i slutningen af marts som et led i regeringens strategi for at beskytte de særligt udsatte mod 'dobbelt sygdom', som er pneumokok-sygdom - en bakterie der kan sætte sig som lungebetændelse - samt covid-19.

»Hvis man får corona, så er man mere overfølsom overfor andre infektionssygdomme – og det er lige netop, hvad pneumokokker er. Pneumokok-vaccinen beskytter risikogrupper, så de er mindre udsatte.«

»Udover det så er pneumokok-vaccinen også en rigtig god idé, hvis man har en kronisk sygdom og for eksempel har dårlig lunge- eller hjertefunktion. Fordi så er ens krop ikke så modstandsdygtig over for bakterier, så det er et rigtig godt initiativ, at pneumokok-vaccinen nu er blevet gratis,« forklarer Torben Mogensen, der er formand for Lungeforeningen.

»Det er en rigtig fornuftig beslutning at starte med at målrette vaccinationen mod udsatte ældre og personer med visse kroniske sygdomme, da de har et nedsat immunforsvar – så de har netop brug for vaccinen. Hvis man bliver syg med pneumokokker, som typisk sætter sig som en alvorlig lungebetændelse, så risikerer man at dø.«

»Og man kan være helt sikker på, at man bliver alvorligt syg, og det tager ofte flere måneder, måske med indlæggelse, inden man er ovenpå igen. Jo mere man kan vaccinere mod infektionssygdomme, desto bedre er det,« siger Torben Mogensen.

Befinder du dig i en af risikogrupperne, skal du henvende dig til egen læge for at få vaccinationer.

Det kan du gøre fra onsdag den 22. april.

Danske lægers vaccinationsservice tilbyder også vaccinen gratis. Tid kan bookes online.

Vaccinen vil til efteråret blive tilbudt til den brede befolkning, således at alle personer over 65 år kan få vaccinen gratis.

Der kan man blive vaccineret hos egen læge, vaccinationsklinikker eller apoteker.