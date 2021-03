Næsten 400.000 danskere har fået økonomisk kompensation fra corona-hjælpepakkerne, siden de åbnede for et år siden.

Støtten er givet til lønmodtagere og virksomheder for at komme så lempeligt som muligt igennem coronakrisen.

Nye tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at flere end 300.000 personer har modtaget lønkompensation, mens knap 100.000 erhvervsdrivende har modtaget kompensation fra den såkaldte selvstændig-ordning.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S).

»Jeg er godt klar over, at de seneste måneder har været hårde for rigtig mange mennesker. Men vi bevæger os mod lysere tider. Flere og flere bliver vaccineret, og samtidig har vi taget endnu et skridt i genåbningen af Danmark,« siger han.

»Siden krisens begyndelse har vi spredt et fintmasket sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv. Nu viser tal, at sikkerhedsnettet har holdt hånden under næsten 400.000 selvstændige og lønmodtagere. Det er jeg rigtig glad for. Det viser, at vores sikkerhedsnet har virket for mange mennesker,« tilføjer erhvervsministeren.

Simon Kollerup understreger, at han er opmærksom på, at krisen stadig kradser, og at situationen berører mange mennesker herhjemme.

»Der er mange, som stadig ikke kan komme tilbage på arbejde. Og virksomheder, som ikke kan åbne dørene for kunder endnu. Samtidig er der virksomheder, som har åbnet op til en ny virkelighed, hvor markedet ser anderledes ud. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har åbent for de generelle hjælpepakker, så netop de virksomheder fortsat kan få den nødvendige hjælp,« siger erhvervsministeren.

Siden covid-19 kom til Danmark for lidt over et år siden, har der været hjælpepakker til dansk erhvervs- og kulturliv.

På nuværende tidspunkt er der samlet set udbetalt over 30 milliarder kroner til danske virksomheder og lønmodtagere.

De virksomheder, som endnu ikke kan åbne for kunder eller som har åbnet til et anderledes marked, hvor corona stadig sætter dagsordenen, kan få dækket de faste omkostninger, hvis der er en omsætningsnedgang på 30 procent eller mere.

Ligesom virksomheder stadig kan søge om lønkompensation til medarbejderne, hvis 30 procent af de ansatte - eller flere end 50 personer - stadig er eller har været hjemsendt med fuld løn.