Flere tusinde danskere har allerede fra morgenstunden fredag siddet i kø på Skattestyrelsens hjemmeside.

Årsagen er, at de forsøger at logge ind for at se deres årsopgørelse.

De ligger dog ikke klar endnu – men traditionen tro holder det ikke folk tilbage fra at se, om de skulle være blandt de første heldige til at kunne se deres oplysninger, så snart de bliver frigivet.

I øjeblikket er omkring 40.000 danskere i kø på hjemmesiden.

Sådan ser køen ud klokken 09.45.

Det betyder også, at ventetiden er mere end en time for at komme igennem systemet.

Den officielle åbningsdag for adgangen til årsopgørelsen er egentlig mandag 13. marts, men tidligere år har Skattestyrelsen åbnet for årsopgørelsen allerede fredagen inden.

Det vides endnu ikke, hvornår der åbnes for adgangen i år.

Det er ingen hemmelighed, at Skats hjemmeside tidligere år har ført til lange ventetider, når borgerne vil tjekke deres årsopgørelser for at se, om de skal have penge tilbage i skat eller står til et skattesmæk.