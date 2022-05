Spillemyndigheden har siden 2019 foretaget 4.000 tilsyn med spilleautomater – og det har ført til flere hundrede politianmeldelser.

Således har de 4.000 tilsyn i 2019, 2020 og 2021 ført til 255 anmeldelser til politiet, oplyser Spillemyndigheden i en meddelelse.

Spillemyndigheden fører tilsyn med det spil, som foregår fysisk i eksempelvis spillehaller og kasinoer og værtshuse, hvor man har opstillet spilleautomater.

»I Spillemyndigheden prioriterer vi en stærk kontrol på hele spilområdet; både onlinespil, men også kontrollen med de fysiske steder, hvor der sælges spil, er vigtig for os,« siger Anders Dorph, direktør i Spillemyndigheden i en meddelelse.

Anders Dorph er tilfreds med, at man trods to coronanedlukninger har kunnet fastholde et effektivt tilsyn.

Og han glæder sig over, at Spillemyndigheden efter en politisk aftale indgået i februar nu kommer til at få stærkere kontrolbeføjelser.

Det betyder, at man ved nogle typer regelbrud selv kan agere uden at skulle involvere politiet.

»Med aftalen ser vi en mulighed for selv at skride til handling, hvis vores medarbejdere for eksempel ser, at børn får lov at spille om penge i en spillehal,« siger Anders Dorph.