Én fejl på 4000 masker får nu store konsekvenser for Aarhus Universitets Hospitals corona-afdeling.

Flere sygeplejersker og læger sendes i isolation. Det skriver TV 2 Østjylland.

Det er Region Midtjyllands afdeling Indkøb og Medicoteknik, der har tilbagekaldt maskerne, som er af typen FFP3, der skulle give den højeste beskyttelse.

Men maskerne har en graverende fejl. De går angiveligt op i limningen, og derfor er man i tvivl, om maskerne har den høje sikkerhed, som de skal have.

»Det er usædvanligt ubehageligt især for mine medarbejdere, at man ikke kan regne med, at de værnemidler, vi får, er sikre,« siger ledende overlæge ved Infektionssygdomme på Aarhus Universitets Hospital Lars Østergaard til TV 2 Østjylland.

3000 af de 4000 masker bliver leveret i Aarhus, og de mange defekte masker har betydet, at flere læger og sygeplejersker er blevet sendt hjem i isolation. De skal nu have en covid-19-test.

Lars Østergaard fortæller til mediet, at mellem to og fem af de smittede medarbejdere mistænkes for at være blevet smittet grundet defekten på maskerne.

Dorte Christensen, der er vicedirektør i Region Midtjyllands afdeling Indkøb og Medicoteknik, fortæller, at der ikke er påvist en sammenhæng, mellem personalet der er smittet på hospitalet og maskerne. Hun udelukker dog ikke, at der kan være en sammenhæng.