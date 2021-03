En dansk besætning med kalkuner er blevet smittet med fugleinfluenza H5N8.

Fødevarestyrelsen har lørdag den 6. marts erklæret udbrud af fugleinfluenza i besætningen i Lundby ved Skælskør i Vestsjælland.

Der er tale om 4.000 kalkuner, som bliver aflivet i dag for at forhindre yderligere smitte til fugle i området.

»H5N8 er meget smitsom, og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. For at bremse smitten, indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området,« siger Tim Petersen, souschef i Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Indtil for nylig har H5N8-varianten kun været fundet i blandt dyr.

Men i slutningen af februar blev virussen fundet i syv medarbejdere på en farm i det sydlige Rusland.

»Virussen kan blive transmitteret fra fugle til mennesker og har altså overkommet barrieren mellem to arter,« udtalte russiske Anna Popova dengang på et pressemøde

I november hævede Fødevarestyrelsen risikoniveauet for fugleinfluenza i Danmark fra 'meget lav' til 'høj'.

Statens Serum Institut oplyste dog i efteråret, at man ikke mente, det var sandsynligt, at mennesker kunne blive smittet med virusset.

Det er endnu ikke muligt at sige præcist, hvordan kalkunerne er blevet smittet, men der er sandsynligvis sket smitte fra vilde fugle.