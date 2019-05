Dårligt 70'er- og 80'er-byggeri er en dyr fornøjelse for almene boligforeninger.

Fugt i fundamentet, skimmelsvamp og kræftfremkaldende stoffer i gulve, vægge og lofter.

Det lyder som en boligejers værste mareridt. Men det er faktisk virkeligheden i boligselskabet Civicas ejendomme i Åhaven og Vibehaven i det sydvestlige Odense.

Noget, man nu har valgt at tage den yderste konsekvens af, fortæller direktør i Civica Jens Pilholm til DR Fyn.

- Alle vores undersøgelser viser, at den teknisk og økonomisk bedste løsning er at rive husene ned. Der er ikke nogen mulig mellemvej. Der er kun den drastiske vej, siger han.

Derfor vil man inden for et år begynde at rive Vibehavens 48 boliger ned, mens man senere vil fortsætte med de næsten 400 huse i Åhaven.

Dårligt byggeri

Problemet er, at husene, der går under navnet 'Casalea', er blevet bygget med en krybekælder uden fugtspærre.

Altså kan fugten trænge direkte op i gulve, vægge og lofter. Oven i det er fladerne beklædt med spånplader, hvor man nu om dage ville have brugt gips.

Og det er et problem, forklarer Lars Gunnarsen, der er seniorforsker og specialist i indeklima ved Statens Byggeforskningsinstitut.

- Spånplader er lavet af næringsstoffer, og når de bliver fugtige, er de guf for skimmelsvamp, forklarer han til DR Fyn.

Et andet problem er, at limen i spånpladerne indeholder kemikaliet formaldehyd, der er både allergi- og kræftfremkaldende.

- Det får alle mulige alarmklokker til at ringe. Det er irriterende for slimhinderne, og det fremmer sjældne kræftformer i de øvre luftveje, siger Lars Gunnarsen.

I Odense har Civica målt koncentrationen af formaldehyd i 30 boliger. Der er dog ikke målt værdier, der er over det tilladte.

'Det har aldrig gået så vidt'

I 1970'erne og 1980'erne manglede der boliger. Derfor kastede man sin kærlighed på de såkaldt tæt-lave byggerier, der var et alternativ til de mange boligblokke, der skød op af jorden på det tidspunkt.

I løbet af ni år blev der opført 2.013 Casalea-huse over hele landet.

Selvom det kun er i Odense, man har valgt at rive boligerne ned, er det langt fra kun på Fyn, der er problemer med husenes stand.

En rundringning, som DR Fyn har foretaget, viser, at mindst 11 ud af 19 boligforeninger oplever større problemer med Casalea-husene end andre boliger.

- Jeg tror ikke, vi har noget eksempel på andre steder, hvor det er gået så vidt, siger sekretariatschef i Landsbyggefonden Birger Kristensen til DR Fyn.

Landsbyggefonden er en enhed, der renoverer og udvikler det almene boligbyggeri. Og Casalea-husene tærer på pengekassen, fortæller Birger Kristensen.

- Udgifterne til at udbedre skaderne er ganske betydelige. Det er formentlig nogle af de boliger, der er tættest på de grænser, vi har for renovering, siger han og fortsætter:

- Det koster mere end halvdelen af prisen på et nybyggeri, når man skal renovere disse huse. Det er ikke en byggeform, vi ønsker at videreføre.

Blandede følelser

På et møde har beboerne i Vibehaven selv været med til at beslutte, at husene skal rives ned.

Selvom det betyder, at beboerne i en periode skal genhuses et andet sted, er det en beslutning, som Kjeld Andersen, der bor i Vibehaven, er godt tilfreds med.

- Det er dejligt at få noget nyt. Der er en del galt med husene. Om vinteren kan man mærke, at det trækker ind ved gulvene. Det bruger en masse varme, så der kommer vi forhåbentlig til at spare en del, siger han.

Men der er dog også nogle, der ikke er helt tilfredse med situationen.

- Jeg har ikke noget at klage over ved boligerne. Jeg synes, de blev lavet rigtig godt dengang. Så jeg synes, det er en forfærdelig beslutning at rive det ned. Det er næsten chokerende. Det giver mig en masse uro, siger Gerrit Esselink, der har boet i Vibehaven i otte år.

Firmaet bag husene, Danalea, gik konkurs i 1989.