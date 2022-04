Knæk og bræk lyder en kendt lykkehilsen.

Nord for København har ordene dog en noget mere ulyksalig betydning.

Nordsjælland er kendt som landsdelen med flest indbrud, og i sidste uge stak det helt af.

Ifølge en opgørelse fra Nordsjællands Politi blev der anmeldt cirka 40 indbrud i politikredsen i perioden fra 4. til 10. april.

Alene i Gentofte Kommune blev der begået otte indbrud i henholdsvis Gentofte, Hellerup og Charlottenlund.

Nordsjællands Politi opfordrer nu borgerne til at tage visse forholdsregler, når de går på påskeferie.

»Når du trækker i campinghabitten, trækker tyvene i arbejdstøjet, for påsken er sæsonstart for indbrud.«

»Gør det svært for tyven ved at fjerne stiger, haveredskaber og andet, som kan bruges til at bryde ind og aftal, at naboen holder øje med dit hus,« skriver Nordsjællands Politi på Twitter.

Netop indstigning med en stige var tilfældet under et indbrud i en villa i Gentofte i sidste uge. Og i Smørum blev en rude knust i en villa med en brosten fra haven.

Nordsjælland har i mange år indtaget den meget lidt attraktive førsteplads på listen over indbrudstyves foretrukne områder.

Alene i 2020 blev der anmeldt 2.640 i Nordsjælland, viser tal fra Danmarks Statistik.

Hørsholm var i fjerde kvartal sidste år den kommune i landet med flest indbrud.

72 indbrud blev der begået i Hørsholm fra oktober til og med december.

Det landsdækkende initiativ Nabohjælp, der skal gøre det sværere at være indbrudstyv og på den måde nedbringe det høje antal indbrud i private hjem, er mest udbredt i Nordsjælland med cirka 100 nabohjælpere.