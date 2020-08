Silkeborg Kommune har registreret 24 nye smittetilfælde med coronavirus over weekenden.

40 børn fra daginstitution i Silkeborg er sendt hjem i isolation hver for sig efter et coronatilfælde i institutionen, skriver TV2 Østjylland.

Der er tale om Børnehuset Søholt.

Fire medarbejdere på institutionen er derudover sendt hjem. Ligeledes har to plejecentre lukket for besøg. Det sker, fordi en pårørende til en beboer er blevet testet positiv for coronavirus.

På et andet plejecenter har en medarbejder været i tæt kontakt med en coronasmittet.

Der er 24 nye smittetilfælde i kommunen de seneste syv dage. Dermed er der registreret 42 nye smittetilfælde den seneste uge, og det placerer kommunen som nummer tre over kommuner med flest nysmittede med coronavirus set i forhold til indbyggertallet.

Aarhus Kommune og Ringsted Kommune ligger højere.

Der er indført flere restriktioner på de to plejehjem, hvor alle medarbejdere og beboere skal testes. Desuden vil der være ekstra rengøring, skriver TV2 Østjylland.

Ifølge Henrik Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg Kommune, har man kendskab til flere skoler, hvor børn er blevet testet positive.

- Men de berørte børn har altså ikke været i skole i dag, siger Henrik Mogensen til TV2 Østjylland.

Antallet af smittetilfælde med corona i Danmark er det seneste døgn steget med 76 personer. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Samlet er der 14.815 bekræftede smittetilfælde med coronavirus i Danmark.

I Silkeborg Kommune har man indsat en testbil i området, der kan køre rundt og teste for coronavirus.

Siden fredagens opgørelse er der registreret tre nye dødsfald med coronasmittede.

Tallene har fået myndighederne og politikerne til at varsle, at der ikke bliver genåbnet så meget, som man havde regnet med i august.

Blandt andet må nattelivet vente, har statsminister Mette Frederiksen (S) meldt ud.

/ritzau/