Med 43 pladsbilletter i hånden var to 4. klasser og tre lærere klar til at stige ombord på et DSB-tog som afslutning på deres lejrtur.

Dog endte det hele i kaos – og først godt og vel fem timer senere var klasserne og lærerne hjemme igen.

Det skriver Nyborg Avis om sagen.

Elever og lærere fra Birkhovedskolen i Nyborg skulle med tog fra Vejle fredag klokken 15.13, hvilket de som nævnt havde pladsbillet til.

Men de kunne ikke komme med toget, fortæller Lars Busk Svendsen, skoleleder ved Birkhovedskolen, til B.T.

DSB-kontrolløren fortalte, at toget var overfyldt.

Lærerne gjorde ellers opmærksom på, at de altså havde billet til toget. Lige lidt hjalp det dog, og toget kørte videre.

Uden de 40 børn og tre lærere.

De valgte i stedet at vente på det næste tog, men det kunne ikke lade sig gøre at få børnene med ombord. Det samme var tilfældet ved det efterfølgende tog.

Undervejs i processen forsøgte lærerne også at få DSB til at sende en bus. Det blev dog afvist.

Til sidst så lærerne ikke andre muligheder end at kontakte forældrene. Og lynhurtigt fik forældrene arrangeret afhentning i Vejle, så alle børn og forældrene kunne komme hjem.

Det var de så først omkring klokken 20.00 fredag aften.

Lars Busk Svendsen siger til B.T., at man er kede af sagen.

»I hvert fald, at lejrturen skulle slutte sådan. Vi føler os uretfærdig behandlet.«

»Det var en rigtig ærgerlig situation, og vi oplevede, at der måske ikke var den store forståelse hos DSB. Det kunne man nok godt have håndteret anderledes.«

Han er da også stærkt besluttet på, at skolen skal have pengene igen.

»Vi har ikke fået det produkt, vi har betalt for,« siger Lars Busk Svendsen.

Og pengene, de kommer retur.

Det understreger Tony Bispeskov, informationschef hos DSB, over for B.T.:

»Vi har været i dialog med skolen, og de får selvfølgelig refunderet billetterne. Og så har vi også tilbudt dem en gratis rejse. Der er sket en klar fejl, som vi beklager dybt.«

Ifølge Tony Bispeskov måtte man akut fjerne en togvogn fra togsættet i Vejle. Og heri var skolens pladsbilletter.

»Det kan der være forskellige årsager til, og det kan ske med kort varsel. Men der opstår også en fejl efterfølgende, da de bliver sendt over til en togbus, som er fyldt.«

»Der var nemlig et sporarbejde, og derfor var en togbus indsat. Summa summarum er dog, at de ikke kommer med. Og heller ikke med det efterfølgende tog. Det er en klar fejl. Vi skulle selvfølgelig have bestilt en særskilt togbus til dem. Det er en ærgerlig oplevelse, som er uheldig.«

Det er tilsyneladende ikke en, men tre kontrollører eller DSB-ansvarlige, som ikke sikrer sig, at de kommer videre fra Vejle. Hvordan kan det ske?

»Fejlen opstår jo, fordi den første oplysning er forkert. De henvises til en togbus, hvor der ikke er plads. Så er vi ikke vidende om, at de stadig står der den efterfølgende afgang. Og det får vi ikke reageret på. Det ærgrer os.«

En ting er, at de ikke fik hjælp. Men skolen fik det indtryk, at kontrollørerne ikke så det store problem ved situationen. Hvad siger du til det?



»Jeg er ærgerlig over det. Jeg har ikke talt med togets personale, så jeg kender ikke til dialogen. Men det er vigtigt, at det er en oplevelse, de ikke skulle have haft.«

Giver det her jer anledning til at kigge indad?

»Det gør det naturligvis – til at se, hvad vi kan gøre bedre fremadrettet.«

»Kan jeg garantere, at der ikke sker fejl igen? Nej, men jeg vil gøre alt for at sikre, at vi står bedst muligt til en lignende situation i fremtiden. Men når der opstår sporarbejde og trafikal uorden på samme tid, så kan det være komplekst.«

Lars Busk Svendsen og skolen kan altså se frem til en refundering og gratis tur.

Det, der står stærkest hos ham, er, at forældreopbakningen var så stor.

»Det er super fantastisk, at forældrene bakkede hurtigt op og hjalp dem hjem. Det er virkelig bare godt,« lyder det afsluttende fra skolelederen.